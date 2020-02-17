Агент Гюндогана встретился с "Барселоной"

"Барселона" провела встречу с агентом полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана.

Контракт 32-летнего Гюндогана с "Сити" истекает в конце этого сезона, и Илкай уже имеет право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Как сообщает Daily Mirror, "Барселона" рассматривает капитана "горожан" в качестве своей ключевой трансферной цели на лето, недавно проведя встречу с Ильханом Гюндоганом, дядей и представителем Илкая.



"Барселона" по-прежнему находится в тяжелом финансовом положении, и подписание Гюндогана свободным агентом стало бы большой удачей для каталонского клуба.



"Барселона" также нуждается в снижении своей зарплатной ведомости с 600 до 400 миллионов евро на следующий сезон, и в случае перехода Гюндогана каталонцы могут подумать о продаже Френки Де Йонга, которого по-прежнему хочет "Манчестер Юнайтед".