Кейн остается на радаре у "Баварии"

"Бавария" по-прежнему заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

Кейна уже давно сватают в "Баварию", и грядущим летом немецкому гранду предоставится лучшая возможность заполучить Харри, от контракта которого с "Тоттенхэмом" к тому времени останется только 12 месяцев.



"Бавария" находится в поисках забивного форварда после расставания с Робертом Левандовски прошлым летом, и в Мюнхене считают, что 29-летний Кейн лучше всего годится на эту роль, утверждает Bild.



Однако "Бавария" не хочет быть втянутой в аукцион с клубами вроде "Манчестер Юнайтед" и даже готова отложить переход Кейна на один год, чтобы заполучить Харри свободным агентом.



Добавим, для президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви приоритетом остается продление сотрудничества с Кейном, но если это окажется невозможно, "шпоры" предпочли бы продать Харри за рубеж, чтобы не укреплять конкурентов по Премьер-Лиге.