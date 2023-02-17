"Реал" интересуется Далотом

"Реал" задумывается о приобретении правого защитника "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота грядущим летом.

В этом сезоне Далот утвердился основным игроком "Юнайтед", однако "красные дьяволы" до сих пор не договорились с Диогу о новом контракте и были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению его действующего соглашения на 12 месяцев — до июня 2024.



Как утверждает AS, изначально главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хотел укрепить правый фланг обороны своей команды с помощью Жоау Канселу из "Манчестер Сити".



Не все в "Реале" поддерживали мнение Анчелотти насчет Канселу, но после того, как Жоау поссорился с Хосепом Гвардиолой и ушел в аренду в "Баварию", проблема решилась сама собой — клуб из Мадрида переключил свое внимание на 23-летнего Далота.