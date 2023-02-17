"Сити" и "Юнайтед" готовы поспорить с "Ливерпулем" за Маунта

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" присоединились к числу клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту.

В данный момент Маунт приближается к своим 12 заключительным месяцам по действующему контракту, а переговоры с "Челси" о новой сделке находятся в тупике.



Глядя на своего партнера по команде в лице Риса Джеймса, который недавно заключил новый пятилетний контракт с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, Маунт требует значительно увеличить свое текущее жалование в 80,000 фунтов каждые семь дней.



"Синие" не готовы удовлетворить требование своего воспитанника, а неважная игра Мейсона в этом сезоне не способствует достижению компромисса.



Ранее пресса сообщала об интересе к Маунту со стороны "Ливерпуля" и "Ювентуса", однако ESPN утверждает, что "Сити" и "Юнайтед" тоже внимательно следят за ситуацией вокруг Мейсона.



"Челси" планирует возобновить переговоры с Маунтом, но если к лету компромисс не будет найден, "синим", вероятно, придется продать 24-летнего игрока сборной Англии.



Добавим, испанские таблоиды также сообщают о том, что "Челси" может попытаться обменять Маунта на нападающего Жоау Фелиша, которого "синие" сейчас арендуют у "Атлетико".