"Сити" и "Юнайтед" готовы поспорить с "Ливерпулем" за Маунта
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" присоединились к числу клубов, проявляющих интерес к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту.
В данный момент Маунт приближается к своим 12 заключительным месяцам по действующему контракту, а переговоры с "Челси" о новой сделке находятся в тупике.
Глядя на своего партнера по команде в лице Риса Джеймса, который недавно заключил новый пятилетний контракт с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю, Маунт требует значительно увеличить свое текущее жалование в 80,000 фунтов каждые семь дней.
"Синие" не готовы удовлетворить требование своего воспитанника, а неважная игра Мейсона в этом сезоне не способствует достижению компромисса.
Ранее пресса сообщала об интересе к Маунту со стороны "Ливерпуля" и "Ювентуса", однако ESPN утверждает, что "Сити" и "Юнайтед" тоже внимательно следят за ситуацией вокруг Мейсона.
"Челси" планирует возобновить переговоры с Маунтом, но если к лету компромисс не будет найден, "синим", вероятно, придется продать 24-летнего игрока сборной Англии.
Добавим, испанские таблоиды также сообщают о том, что "Челси" может попытаться обменять Маунта на нападающего Жоау Фелиша, которого "синие" сейчас арендуют у "Атлетико".
17.02.2023 08:00
Просмотров: 531
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На место Джеррарда как влитой встанет. До сих пор не нашлось у ЛФК замены Стиви, и вообще ключевого атакующего ЦПЗ.
(ответить)
Читая интервью игроков Челси, понимаешь, что некомпетентность Поттера для них не секрет. А "поддержка" Поттера со стороны владельцев приводит к обратном эффекту - игроки начинают сомневаться в турнирных перспективах Челси в ближайшие годы. Я не могу винить Маунта, на его месте кто угодно свалил бы. Ну или потребовал бы огромную зп.
(ответить)
для ротации бруно надо брать
(ответить)
В любом случае продадут если то не в Англиц конкурентам! Просто в РЕАЛ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий