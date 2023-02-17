Аке по-прежнему считает "Арсенал" фаворитом на завоевание титула

Натан Аке Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке считает, что "Арсенал" остается фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В среду вечером "Сити" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 1:3 на поле "Арсенала". Однако "горожане" опережают своего конкурента только по разнице мячей, а у "канониров" еще имеется матч в запасе, на что и указывает Аке.

"Делает ли эта победа нас фаворитом? Нет".

"У них ("Арсенала") есть матч в запасе, поэтому они по-прежнему имеют три очка преимущества над нами. Мы не хотим увлекаться, мы продолжим делать то, что мы делаем, двигаясь матч за матчем, а там посмотрим".

"Мы заранее знали, что это будет очень важный матч. Мы просто хотели одержать победу и набрать три очка, что мы и сделали", — цитирует Аке Sky Sports.


Метки Аке, Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 07:00

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  1. theo-zm 17.02.2023 07:39 # theo-zm
    Усыпляют бдительность сволочи

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  2. chelsiukpro 17.02.2023 07:32 # chelsiukpro
    Решил потролить гунеров

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  3. true-manc 17.02.2023 07:23 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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