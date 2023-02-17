Аке по-прежнему считает "Арсенал" фаворитом на завоевание титула

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке считает, что "Арсенал" остается фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В среду вечером "Сити" вернул себе лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 1:3 на поле "Арсенала". Однако "горожане" опережают своего конкурента только по разнице мячей, а у "канониров" еще имеется матч в запасе, на что и указывает Аке.



"Делает ли эта победа нас фаворитом? Нет".



"У них ("Арсенала") есть матч в запасе, поэтому они по-прежнему имеют три очка преимущества над нами. Мы не хотим увлекаться, мы продолжим делать то, что мы делаем, двигаясь матч за матчем, а там посмотрим".



"Мы заранее знали, что это будет очень важный матч. Мы просто хотели одержать победу и набрать три очка, что мы и сделали", — цитирует Аке Sky Sports.