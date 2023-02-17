Тен Хаг возмущен, что МЮ не получил пенальти против "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил рефери в том, что его команда осталась без победы в матче Лиги Европы против "Барселоны".

Накануне "Юнайтед" завершил вничью первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (2:2), однако эта игра могла сложиться совершенно по-другому.



На 64-й минуте матча на "Ноу Камп", когда счет был 1:2 в пользу "красных дьяволов" защитник хозяев Жюль Кунде явным образом ударил сзади по ноге нападающего гостей Маркуса Рэшфорда.



Итальянский рефери Маурицио Мариани отказался вмешиваться в игру, однако Тен Хаг считает, что в данном эпизоде следовало назначить пенальти и удалить игрока, сорвавшего выход один на один.



"При счете 2:1 был явный фол на Маркусе Рэшфорде и пенальти. В штрафной площади или на ее подступах, это в любом случае красная карточка".



"Я спросил рефери: "Почему?" Он сказал, что это случилось за пределами штрафной и что это не фол. Рефери и лайнсмен находились в хорошем положении, а если нет, то есть VAR. Это нехорошо. Это очень плохое решение. Возможно, они подверглись давлению, которое создала "Барселона", но на таком уровне это недопустимо", — цитирует Тен Хага The Guardian.