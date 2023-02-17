Саудиты собираются сделать предложение о покупке МЮ
Инвесторы из Саудовской Аравии собираются сделать свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
В пятницу вечером инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров, завершает сбор предложений о приобретении "Юнайтед".
До сих пор главными претендентами на покупку клуба с "Олд Траффорд" считались Суверенный фонд Катара и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф.
Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что саудиты, через свой Суверенный фонд владеющие "Ньюкаслом", тоже предпримут попытку заполучить "красных дьяволов". Речь идет о некой группе частных инвесторов из Эр-Рияда.
По информации издания, Raine Group уже получил несколько предложений, и несколько все еще должны поступить до установленного дедлайна, включая "оффер" из Саудовской Аравии.
17.02.2023 00:05
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Кто больше предложит, и каков потолок стоимости вообще большой вопрос. Глейзеры получат слишком много бабла.
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