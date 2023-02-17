Саудиты собираются сделать предложение о покупке МЮ

Инвесторы из Саудовской Аравии собираются сделать свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

В пятницу вечером инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров, завершает сбор предложений о приобретении "Юнайтед".



До сих пор главными претендентами на покупку клуба с "Олд Траффорд" считались Суверенный фонд Катара и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф.



Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что саудиты, через свой Суверенный фонд владеющие "Ньюкаслом", тоже предпримут попытку заполучить "красных дьяволов". Речь идет о некой группе частных инвесторов из Эр-Рияда.



По информации издания, Raine Group уже получил несколько предложений, и несколько все еще должны поступить до установленного дедлайна, включая "оффер" из Саудовской Аравии.