Саудиты собираются сделать предложение о покупке МЮ

Манчестер Юнайтед Инвесторы из Саудовской Аравии собираются сделать свое предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

В пятницу вечером инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров, завершает сбор предложений о приобретении "Юнайтед".

До сих пор главными претендентами на покупку клуба с "Олд Траффорд" считались Суверенный фонд Катара и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф.

Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что саудиты, через свой Суверенный фонд владеющие "Ньюкаслом", тоже предпримут попытку заполучить "красных дьяволов". Речь идет о некой группе частных инвесторов из Эр-Рияда.

По информации издания, Raine Group уже получил несколько предложений, и несколько все еще должны поступить до установленного дедлайна, включая "оффер" из Саудовской Аравии.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2023 00:05

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  1. mancunia-planet 17.02.2023 00:22 # mancunia-planet
    Кто больше предложит, и каков потолок стоимости вообще большой вопрос. Глейзеры получат слишком много бабла.

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