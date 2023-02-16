"Челси" действительно обсуждает покупку Неймара

"Челси" действительно ведет переговоры насчет покупки нападающего ПСЖ Неймара грядущим летом.

Накануне во французской прессе появилась информация, что владелец "Челси" Тодд Бели ездил в Париж на переговоры насчет Неймара.



ESPN может подтвердить, что во вторник Бели провел секретную встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи в роскошном отеле близ Триумфальной арки.



По информации уважаемого издания, ПСЖ хотел избавиться от Неймара еще прошлым летом, но так и не смог найти клуб, готовый забрать бразильца, чья зарплата составляет 30 миллионов евро (27 млн. фунтов) в год.



С тех пор желание ПСЖ избавиться от Неймара только возросло. 31-летний бразилец перестал ладить с некоторыми из своих партнеров по команде, а также с боссами клуба.



Обсудив трансфер Неймара, Бели и Аль-Хелаифи также закопали топор войны насчет сорвавшегося перехода вингера "Челси" Хакима Зийеша в ПСЖ в январе.