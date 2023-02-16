"Юнайтед" сыграл с "Барселоной" вничью

"Манчестер Юнайтед" свел вничью первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Европы в гостях у "Барселоны" — 2:2.

Относительно воскресной победы 0:2 над "Лидсом" стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался Харри Магуайра, Диогу Далота и дисквалифицированного Марселя Забитцера, которых заменили Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака и Каземиро.



"Барселона" по-хозяйски начала матч и уже на девятой минуте едва не открыла счет, однако Роберту Левандовски не удалось пробить Давида Де Хеа с острого угла.



Первую половину первого тайма "Юнайтед" провел в обороне, но со временем осмелел и стал совершать вылазки к чужим воротам. На 28-й минуте Ваут Вегхорст и вовсе вышел один на один по центру, но Марк-Андре Тер Штеген вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар голландца.



На 34-й минуте уже Маркус Рэшфорд оказался на ударной позиции по левому краю штрафной, но его попытка поразить дальний угол ворот была пресечена Тер Штегеном.



До перерыва был создан еще один опасный момент — Жорди Альбе удалось пробить с острого угла, несмотря на подкат Ван-Биссаки, но Де Хеа вновь сыграл надежно.



В начале второго тайма команды создали по неплохому моменту, а затем "Юнайтед" пропустил. Это экс-защитник "Челси" Маркос Алонсо открылся на дальней штанге и пробил головой с отскоком от газона после подачи экс-вингером "Лидса" Рафиньи углового — 1:0.



Однако уже на 52-й минуте счет вновь стал равным. Маркус Рэшфорд на высокой скорости ворвался в штрафную по правому краю и с острейшего угла поразил ближний угол ворот Тер Штегена — 1:1.



Спустя еще семь минут "дьяволы" и вовсе вышли вперед. Рэшфорд обыграл на правом фланге Рафинью, вошел в штрафную и прострелил, а Жюль Кунде грудью отправил мяч в свои ворота — 1:2.



В дальнейшем гости уверенно контролировали игру. У хозяев почти ничего не получалось впереди, однако на 76-й минуте на табло вновь установилось равновесие. Рафинья с правого фланга выполнил сильную передачу, а мяч, не задев ни Варана, ни Левандовски, скользнул в дальний угол ворот — 2:2.



Шальной гол Рафиньи воодушевил хозяев, и в концовке "Юнайтед" пришлось очень тяжело. Де Хеа отметился отличным сейвом после удара Ансу Фати, а перед этим мяч попал в штангу его ворот. И все-таки счет уже не изменился.



Команды выдали задорный второй тайм. "Юнайтед" выглядел очень прилично до гола Рафиньи и имел шансы вернуться домой с победой. Как бы то ни было, теперь все решится в ответной встрече на "Олд Траффорд" через неделю.



"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (0:0)



Голы: Алонсо 50, Рафинья 76 — Рэшфорд 52, Кунде 59 (авт).



"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо, Алонсо (Кристенсен 67), Альба (Бальде 67), Педри (Роберто 41), Де Йонг, Кесси (Фати 67), Рафинья (Торрес 83), Гави, Левандовски.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Санчо (Гарначо 82), Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст.



Предупреждения: Альба, Гави — Варан, Маласиа, Каземиро.