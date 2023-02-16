"Юнайтед" сыграл с "Барселоной" вничью

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" свел вничью первый матч стыкового раунда плей-офф Лиги Европы в гостях у "Барселоны" — 2:2.

Относительно воскресной победы 0:2 над "Лидсом" стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался Харри Магуайра, Диогу Далота и дисквалифицированного Марселя Забитцера, которых заменили Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака и Каземиро.

"Барселона" по-хозяйски начала матч и уже на девятой минуте едва не открыла счет, однако Роберту Левандовски не удалось пробить Давида Де Хеа с острого угла.

Первую половину первого тайма "Юнайтед" провел в обороне, но со временем осмелел и стал совершать вылазки к чужим воротам. На 28-й минуте Ваут Вегхорст и вовсе вышел один на один по центру, но Марк-Андре Тер Штеген вовремя выдвинулся навстречу и заблокировал удар голландца.

На 34-й минуте уже Маркус Рэшфорд оказался на ударной позиции по левому краю штрафной, но его попытка поразить дальний угол ворот была пресечена Тер Штегеном.

До перерыва был создан еще один опасный момент — Жорди Альбе удалось пробить с острого угла, несмотря на подкат Ван-Биссаки, но Де Хеа вновь сыграл надежно.

В начале второго тайма команды создали по неплохому моменту, а затем "Юнайтед" пропустил. Это экс-защитник "Челси" Маркос Алонсо открылся на дальней штанге и пробил головой с отскоком от газона после подачи экс-вингером "Лидса" Рафиньи углового — 1:0.

Однако уже на 52-й минуте счет вновь стал равным. Маркус Рэшфорд на высокой скорости ворвался в штрафную по правому краю и с острейшего угла поразил ближний угол ворот Тер Штегена — 1:1.

Спустя еще семь минут "дьяволы" и вовсе вышли вперед. Рэшфорд обыграл на правом фланге Рафинью, вошел в штрафную и прострелил, а Жюль Кунде грудью отправил мяч в свои ворота — 1:2.

В дальнейшем гости уверенно контролировали игру. У хозяев почти ничего не получалось впереди, однако на 76-й минуте на табло вновь установилось равновесие. Рафинья с правого фланга выполнил сильную передачу, а мяч, не задев ни Варана, ни Левандовски, скользнул в дальний угол ворот — 2:2.

Шальной гол Рафиньи воодушевил хозяев, и в концовке "Юнайтед" пришлось очень тяжело. Де Хеа отметился отличным сейвом после удара Ансу Фати, а перед этим мяч попал в штангу его ворот. И все-таки счет уже не изменился.

Команды выдали задорный второй тайм. "Юнайтед" выглядел очень прилично до гола Рафиньи и имел шансы вернуться домой с победой. Как бы то ни было, теперь все решится в ответной встрече на "Олд Траффорд" через неделю.

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (0:0)

Голы: Алонсо 50, Рафинья 76 — Рэшфорд 52, Кунде 59 (авт).

"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо, Алонсо (Кристенсен 67), Альба (Бальде 67), Педри (Роберто 41), Де Йонг, Кесси (Фати 67), Рафинья (Торрес 83), Гави, Левандовски.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Санчо (Гарначо 82), Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст.

Предупреждения: Альба, Гави — Варан, Маласиа, Каземиро.


Метки Барселона, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 22:45

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 16.02.2023 23:40 # thegodfather
    если янка сфоткается с овечкой, значит ли это что янка живет с овечкой в гражданском браке?

    (ответить)

  2. ian 16.02.2023 23:37 # ian
    Наркот с игрушечным пистолетом и в женской кофте учит всех как жить
    Какая жалость

    ЗЫ. Он оправдывает себя тем, что это фото н-летней давности
    Ичобля
    В каком возрасте норм носить женские кофты, ору

    (ответить)

  3. superperez101 16.02.2023 23:26 # superperez101
    второй тайм отличный, прям уровня лч
    буки вот не верили в мю, а они на траффорде могут и выиграть

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  4. pogrebderevo 16.02.2023 23:16 # pogrebderevo
    Тен хаг удивляет конечно, Вегхорст кого сегодня играл? Где замены в конце? Почему вместо Бруно недает играть Пеллистри ? Магуаейра можно было на 70 минуте выпускать. Слишком много брака в передачах, много не вынужденных ошибок. Через неделю будет сложно.

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  5. lancerlancer1 16.02.2023 23:11 # lancerlancer1
    Щас бы хохлам кому-то затирать о своём мнении орууу

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  6. thegodfather 16.02.2023 23:10 # thegodfather
    креветос даже мнение своего уже не имеет....зато его хорошо имеет шлюш и фелиса...
    вот вам и типичне рузьке орк

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  7. liverputin 16.02.2023 23:09 # liverputin
    пееееесиииик, лови косточку

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  8. thegodfather 16.02.2023 23:07 # thegodfather
    мне нужен креветосик, кто-то видел креветосика? у меня к нему есть ВОПРОС!

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  9. xah 16.02.2023 23:06 # xah
    Сладких снов

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  10. liverputin 16.02.2023 23:06 # liverputin
    собачка, к ноге живо

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  11. farot 16.02.2023 23:01 # farot
    загунал в честь гола великого Алонсо

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  12. brown-ale 16.02.2023 22:54 # brown-ale
    И это лидер Ла Лиги? Совсем плохи дела в испанском футболе. После ухода Месси и Рона это стала лига фермеров.

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  13. sausage 16.02.2023 22:50 # sausage
    Странный матч от обоих команад, но интересным получился. Зря на Барсу с Хави гонят, норм они могут поддавить. В конце манкам немного даже повезло. Это же не Челси)

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  14. liverputin 16.02.2023 22:50 # liverputin
    пёсик, голос!

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  15. scholes18 16.02.2023 22:49 # scholes18
    наркот, объясни как ты начал болеть за МЮ, если тебе не нравится, что они часто вторым номером играют, хотя при САФе это так же было вполне частым событием? предполагаю, что ты тогда в футболе не очень разбирался и не замечал этого, а сейчас выбора нет, потому что нужно поддерживать клуб, за который изначально начал болеть. я без негатива интересуюсь.

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  16. scholes18 16.02.2023 22:48 # scholes18
    должны были выигрывать такую нулевую Барселону.

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  17. fiezzo 16.02.2023 22:48 # fiezzo
    В конце скамеров гоняли как хохлов под бахмутом

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  18. thegodfather 16.02.2023 22:47 # thegodfather
    Ветка, где наркот будет собирать фатиму.

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  19. superglor 16.02.2023 22:46 # superglor
    Два говена не смогли выяснить, кто же из них хуже. Помойная судейская Срабелона или же пригородный фарм-клуб Сити. И кому-то из них через неделю все равно придется пройти дальше.

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