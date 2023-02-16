FA предъявила обвинения "Ливерпулю" и "Эвертону"

FA обвинила "Ливерпуль" и "Эвертон" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде".

В минувший понедельник "Ливерпуль" уверенно выиграл мерсисайдское дерби со счетом 2:0 благодаря голам Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.



Концовка этого матча была отмечена массовой стычкой игроков двух команд, в которой поучаствовали даже запасные, разминавшиеся у бровки.



В результате рефери Саймон Хупер показал по желтой карточке защитнику "красных" Энди Робертсону и голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду.



Теперь у "Ливерпуля" и "Эвертона" есть время до понедельника, 20 февраля, чтобы ответить на обвинения Ассоциации по поводу случившегося.