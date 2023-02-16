FA предъявила обвинения "Ливерпулю" и "Эвертону"
FA обвинила "Ливерпуль" и "Эвертон" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде".
В минувший понедельник "Ливерпуль" уверенно выиграл мерсисайдское дерби со счетом 2:0 благодаря голам Мохамеда Салаха и Коди Гакпо.
Концовка этого матча была отмечена массовой стычкой игроков двух команд, в которой поучаствовали даже запасные, разминавшиеся у бровки.
В результате рефери Саймон Хупер показал по желтой карточке защитнику "красных" Энди Робертсону и голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду.
Теперь у "Ливерпуля" и "Эвертона" есть время до понедельника, 20 февраля, чтобы ответить на обвинения Ассоциации по поводу случившегося.
16.02.2023 22:00
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