FA начала расследование после брошенных в Де Брюйне предметов

FA начала расследование после посторонних предметов, которые были брошены в полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне во время матча Премьер-Лиги против "Арсенала".

Именно Де Брюйне открыл счет в победном для "Сити" (1:3) матче на "Эмирейтс" в среду вечером. Также Кевин отметился результативной передачей на Эрлинга Холанда.



Будучи замененным на 87-й минуте, Де Брюйне направился к скамейке под залп бутылок и стаканов с трибун. К счастью, Кевин, ранее в матче оттолкнувший главного тренера "Арсенала" Микеля Артету, не пострадал.



"Арсенал" сразу осудил такое поведение своих фанатов и сейчас, сообщает Sky Sports, оказывает содействие расследованию Ассоциации, изучая записи камер видеонаблюдения и опрашивая свидетелей.



Добавим, сам Де Брюйне даже поиронизировал насчет случившегося, опубликовав в социальных сетях фотографию с надписью: "Кто-нибудь даст мне пива?" Следующий кадр, где пластиковый стакан пролетает рядом с ним, Кевин подписал: "Спасибо!"