МЮ сможет выкупить Забитцера за 18 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" сможет выкупить полузащитника Марселя Забитцера у "Баварии" грядущим летом за 18 миллионов фунтов.

Напомним, "Юнайтед" взял Забитцера в аренду на остаток сезона в заключительный день зимнего трансферного окна. "Красные дьяволы" пригласили Марселя, когда узнали, что Кристиан Эриксен пропустит около трех месяцев с травмой лодыжки.



Дисквалификация Каземиро на три матча во внутренних соревнованиях заставила главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага сразу же бросить Забитцера в бой, и пока Марсель выглядит очень достойно.



Сам Забитцер уже намекнул, что открыт к постоянному трансферу, но и "Бавария" готова обсудить возможность того, чтобы Марсель не возвращался из Манчестера.



Как утверждает Bild, "Бавария" позволит "Юнайтед" выкупить Забитцера примерно за 20 млн. евро (18 млн. фунтов).