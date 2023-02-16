МЮ сможет выкупить Забитцера за 18 млн. фунтов

Марсель Забитцер "Манчестер Юнайтед" сможет выкупить полузащитника Марселя Забитцера у "Баварии" грядущим летом за 18 миллионов фунтов.

Напомним, "Юнайтед" взял Забитцера в аренду на остаток сезона в заключительный день зимнего трансферного окна. "Красные дьяволы" пригласили Марселя, когда узнали, что Кристиан Эриксен пропустит около трех месяцев с травмой лодыжки.

Дисквалификация Каземиро на три матча во внутренних соревнованиях заставила главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага сразу же бросить Забитцера в бой, и пока Марсель выглядит очень достойно.

Сам Забитцер уже намекнул, что открыт к постоянному трансферу, но и "Бавария" готова обсудить возможность того, чтобы Марсель не возвращался из Манчестера.

Как утверждает Bild, "Бавария" позволит "Юнайтед" выкупить Забитцера примерно за 20 млн. евро (18 млн. фунтов).


Метки Бавария, Забитцер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 20:00

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