Беллингем предвкушает выезд на "Стэмфорд Бридж"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем признался, что предвкушает выезд к "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Накануне Беллингем помог "Боруссии" одержать домашнюю победу над "Челси" в первом матче 1/8 финала (1:0).



7 марта "Боруссия" совершит ответный визит в Лондон, и Беллингем полон желания проявить себя в гостях у команды, которая рассматривает его своей трансферной целью.



"Это будет великолепный опыт для нас. Думаю, все мы мечтаем сыграть в такого рода матчах, когда ты отправляешься на выезд к большим командам, чтобы постараться добиться хорошего результата и выйти в следующий раунд".



"Так что ты должен наслаждаться такого рода матчами, ты не можешь от них уклоняться, и мы определенно дадим бой в ответной встрече", — сообщил Беллингем CBS Sports.