Чилуэлл предупредил партнеров по "Челси"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл предупредил своих партнеров по команде, что у них заканчивается время, чтобы спасти этот сезон.

Уже вылетев из обоих внутренних кубковых соревнований, накануне поражением 1:0 от дортмундской "Боруссии" "Челси" поставил под вопрос свое продвижение в Лиге Чемпионов.



При этом в Премьер-Лиге "синие" по-прежнему занимают 10-е место, и Чилуэлл чувствует, что его команда должна срочно прибавить.



"Я не думаю, что сопернику повезло. Для нас не может быть оправданий. Сегодня вечером мы хорошо сыграли, но если мы хотим далеко продвинуться, тогда нам нужно играть еще лучше. У нас много новых игроков, которых мы пытаемся интегрировать".



"К сожалению, это требует времени, но у нас нет времени. Мы стараемся изо всех сил, чтобы исправиться. Нас ждет большой матч на выходных, а также ответная встреча на "Стэмфорд Бридж". Мы должны постараться все исправить", — цитирует Чилуэлла Evening Standard.