Поттер: "Это очередной шаг вперед"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" "очередным шагом вперед" для своей команды.

Накануне "Челси" проиграл первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако единственный гол случился против течения матча.



Поттеру понравилось, как "Челси" доминировал над соперником во втором тайме, а результат Грэм надеется исправить в ответной встрече.



"Мы должны выступать лучше. Гол случился в тот момент, когда мы были лучшей командой, и мы расстроены пропустить в такой манере".



"Игроки знают, что могут выступать лучше. Конечно, мы должны помочь им, но, опять же, мы сосредоточимся на позитивных вещах, а это — игра. Это был очередной шаг вперед для нас".



"Поэтому я надеюсь, что мы прибавим и проявим себя с лучшей стороны на "Стэмфорд Бридж" через три недели", — цитирует Поттера The Independent.