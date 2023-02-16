Поттер: "Это очередной шаг вперед"

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" "очередным шагом вперед" для своей команды.

Накануне "Челси" проиграл первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако единственный гол случился против течения матча.

Поттеру понравилось, как "Челси" доминировал над соперником во втором тайме, а результат Грэм надеется исправить в ответной встрече.

"Мы должны выступать лучше. Гол случился в тот момент, когда мы были лучшей командой, и мы расстроены пропустить в такой манере".

"Игроки знают, что могут выступать лучше. Конечно, мы должны помочь им, но, опять же, мы сосредоточимся на позитивных вещах, а это — игра. Это был очередной шаг вперед для нас".

"Поэтому я надеюсь, что мы прибавим и проявим себя с лучшей стороны на "Стэмфорд Бридж" через три недели", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 17:00

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  1. chelsea88 16.02.2023 18:34 # chelsea88
    В аснл этого топаря!

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  2. pamparampam 16.02.2023 17:40 # pamparampam
    1 шаг вперёд - 2 назад

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  3. largo-winch 16.02.2023 17:36 # largo-winch
    Абрамович бы его заказал за такие результаты и игру.

    Конец эпохи Челси и начало эпохи ПОСОСАЛЬСИ

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  4. hammersmith 16.02.2023 17:28 # hammersmith
    Легенда лохов из говноедси

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  5. lfc1962 16.02.2023 17:21 # lfc1962
    Мы стояли на краю пропасти и мы сделали большой шаг вперёд.

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  6. gary47 16.02.2023 17:08 # gary47
    Играли неплохо, я даже не ожидал. Но некому забивать. Руководство пенсов так увлеклось покупками, что забыло прикупить забивного форварда)))

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