Поттер: "Это очередной шаг вперед"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" "очередным шагом вперед" для своей команды.
Накануне "Челси" проиграл первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако единственный гол случился против течения матча.
Поттеру понравилось, как "Челси" доминировал над соперником во втором тайме, а результат Грэм надеется исправить в ответной встрече.
"Мы должны выступать лучше. Гол случился в тот момент, когда мы были лучшей командой, и мы расстроены пропустить в такой манере".
"Игроки знают, что могут выступать лучше. Конечно, мы должны помочь им, но, опять же, мы сосредоточимся на позитивных вещах, а это — игра. Это был очередной шаг вперед для нас".
"Поэтому я надеюсь, что мы прибавим и проявим себя с лучшей стороны на "Стэмфорд Бридж" через три недели", — цитирует Поттера The Independent.
16.02.2023 17:00
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Последние комментарии:
В аснл этого топаря!
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1 шаг вперёд - 2 назад
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Абрамович бы его заказал за такие результаты и игру.
Конец эпохи Челси и начало эпохи ПОСОСАЛЬСИ
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Легенда лохов из говноедси
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Мы стояли на краю пропасти и мы сделали большой шаг вперёд.
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Играли неплохо, я даже не ожидал. Но некому забивать. Руководство пенсов так увлеклось покупками, что забыло прикупить забивного форварда)))
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