Харри Рэднапп готов возглавить "Лидс"

Харри Рэднапп Харри Рэднапп готов возобновить тренерскую карьеру, если ему будет предложено возглавить "Лидс".

Только на днях 74-летний Нил Уорнок прервал свою пенсию, чтобы взяться за работу в "Хаддерсфилде" из Чемпионшипа.

Пример коллеги вдохновляет 75-летнего Рэднаппа, последним местом работы которого был "Бирмингем" в 2017 году.

Последние годы Рэднапп трудился экспертом в медиа, а также был признан "королем джунглей" в реалити-шоу "I'm A Celebrity", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Харри готов стать главным тренером "Лидса" на остаток сезона.

В данный момент "Лидс" продолжает поиски нового рулевого, ранее не сумев договориться с Карлосом Корбераном, Андони Ираолой, Арне Слотом и Альфредом Шредером.


Метки Лидс, Рэднапп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 387

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Последние комментарии:




  1. narcot 16.02.2023 16:54 # narcot
    отправит лидс в чш)

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  2. xaram-ykt 16.02.2023 16:31 # xaram-ykt
    ух, даа, это будет событие для АПЛ. Возвращение старины Харри

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  3. pogrebderevo 16.02.2023 16:13 # pogrebderevo
    Это будет легендарно.

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  4. slavaukraine 16.02.2023 16:02 # slavaukraine
    Каждый матч Лидса буду смотреть, если этот топ будет у руля. Сук.. сколько воспоминаний при упоминании о нем..

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  5. slavaukraine 16.02.2023 16:00 # slavaukraine
    ЗДАРОВА ОТЕЦ!

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