Харри Рэднапп готов возглавить "Лидс"

Харри Рэднапп готов возобновить тренерскую карьеру, если ему будет предложено возглавить "Лидс".

Только на днях 74-летний Нил Уорнок прервал свою пенсию, чтобы взяться за работу в "Хаддерсфилде" из Чемпионшипа.



Пример коллеги вдохновляет 75-летнего Рэднаппа, последним местом работы которого был "Бирмингем" в 2017 году.



Последние годы Рэднапп трудился экспертом в медиа, а также был признан "королем джунглей" в реалити-шоу "I'm A Celebrity", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Харри готов стать главным тренером "Лидса" на остаток сезона.



В данный момент "Лидс" продолжает поиски нового рулевого, ранее не сумев договориться с Карлосом Корбераном, Андони Ираолой, Арне Слотом и Альфредом Шредером.