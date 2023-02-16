Харри Рэднапп готов возглавить "Лидс"
Харри Рэднапп готов возобновить тренерскую карьеру, если ему будет предложено возглавить "Лидс".
Только на днях 74-летний Нил Уорнок прервал свою пенсию, чтобы взяться за работу в "Хаддерсфилде" из Чемпионшипа.
Пример коллеги вдохновляет 75-летнего Рэднаппа, последним местом работы которого был "Бирмингем" в 2017 году.
Последние годы Рэднапп трудился экспертом в медиа, а также был признан "королем джунглей" в реалити-шоу "I'm A Celebrity", однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что Харри готов стать главным тренером "Лидса" на остаток сезона.
В данный момент "Лидс" продолжает поиски нового рулевого, ранее не сумев договориться с Карлосом Корбераном, Андони Ираолой, Арне Слотом и Альфредом Шредером.
16.02.2023 16:00
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Последние комментарии:
отправит лидс в чш)
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ух, даа, это будет событие для АПЛ. Возвращение старины Харри
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Это будет легендарно.
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Каждый матч Лидса буду смотреть, если этот топ будет у руля. Сук.. сколько воспоминаний при упоминании о нем..
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ЗДАРОВА ОТЕЦ!
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