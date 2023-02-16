"Тоттенхэм" оставил Конте в Италии

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пропустит матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайший уикенд.

В начале февраля Конте перенес операцию по удалению желчного пузыря, в результате пропустив победу 1:0 над "Манчестер Сити". Однако Антонио вернулся к бровке на матчи против "Лестера" и "Милана".



В преддверии выезда на "Сан-Сиро" в рамках Лиги Чемпионов Конте признался, что пошел против доктора, который рекомендовал ему дополнительный отдых после хирургической процедуры.



Поспешное возвращение к работе не прошло бесследно — после поражения 1:0 от "Милана" Конте остался в Италии, тогда как команда вернулась в Лондон.



Как говорится в заявлении "Тоттенхэма", Конте прошел "рутинную послеоперационную проверку", по итогам которой было решено, что Антонио побудет некоторое время дома с семьей.



Таким образом, руководить командой в воскресном дерби против "Вест Хэма" будет ассистент Кристиан Стеллини.