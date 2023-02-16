Анонс матча "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд В четверг "Манчестер Юнайтед" проведет первый матч стыкового раунда квалификации Лиги Европы, сыграв на выезде с "Барселоной".

"Юнайтед" попал в этот раунд, который проскакивают победители групп Лиги Европы, потому что занял только второе место в своем квартете, тогда как "Барселона" прибыла сюда после фиаско в Лиге Чемпионов.

Прямо сейчас "Барселона" и "Юнайтед" находятся в отличной форме, что подтверждают их результаты во внутренних чемпионатах, поэтому болельщики вправе ожидать яркой игры.

- Это будет 14-я встреча "Барселоны" и "Юнайтед" с учетом всех соревнований. "Красные дьяволы" могут похвастать только тремя победами против шести у соперника.

- "Барселона" выиграла все четыре последних матча против "Юнайтед".

-"Юнайтед" выиграл все пять своих последних матчей в Европе.

- "Барселона" проиграла пять из 11 последних матчей в еврокубках на "Ноу Камп" (2 победы, 4 ничьи). Предыдущие пять таких поражений растянулись на 101 матч.

- Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил 45 голов в 37 последних матчах в еврокубках, поучаствовав в девяти голах в трех последних поединках против английских команд.

В лазарете "Юнайтед" остаются Донни Ван де Бек, Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Антони и Антони Мартиаль. Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер дисквалифицированы. Зато готов сыграть Фред.

Лига Европы. Стыковой раунд плей-офф. Первый матч
"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Барселона, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 894

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 16.02.2023 15:12 # fiezzo
    Воюет Россия, а заканчиваются западная техника и хохлы.

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  2. thegodfather 16.02.2023 15:05 # thegodfather
    Дортмунд довольно плотно играл. И я привык, что по такой игре Челси обычно теряется. А в этот раз грамотно выходили из-под прессинга в центре, двигали мяч вперед. Энцо и Фелиш делают разницу. Я вот не знаю, это надо конечно уметь, Энцо не делает же ничего сверхъестественного, но какие пасы раздает! Поймал себя на мысли, что помимо редких таких моментов у Жоржиньо, такие пасы в последние сезоны раздавали только Рюдигер и Силва. И вот, наконец-то, нормальный ЦП с офигенным пасом в продвижение. Перепасовки перед штрафной соперника! Какой же кайф! Начали рисковать. Не как раньше: видят много игроков соперников, разворачиваются и передача на защитников, и те потом три минуты между собой играют. Надежда есть

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  3. thegodfather 16.02.2023 15:00 # thegodfather
    Лучший матч Челси ,после смены тренера.Однозначно нам нужен классный центральный нападающий,много угловых,но опасных моментов нет,не видно домашних заготовок.На Мише и Феликсе часто фолят,нужно отрабатывать штрафные.Безусловно рисунок игры кардинально поменялся после возращения Бена и Риса,надеюсь до марта наберут нужную форму,да и Конте вернется.Хочется верить в ответном матче фортуна будет на нашей стороне.


    ИМПЕРАТОР КОНТЕ ВЕРНЕТСЯ БРАТИШКИ

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  4. thegodfather 16.02.2023 14:57 # thegodfather
    Это просто всё футбольная карма! когда ты плохо играешь долгое время.. она тебе ставит палки в колёса когда ты играешь хорошо !

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  5. thegodfather 16.02.2023 14:53 # thegodfather
    Очень хорошо ребята смотрелись сегодня,просто ужасно не повезло , много моментов, но мяч как будто заколдовали не залетать в ворота шмелей, посмотря этот матч есть
    Прямо УВЕРЕННОСТЬ что дома обыграем

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  6. thegodfather 16.02.2023 14:52 # thegodfather
    Не смотря на поражение, игра была нормальной, я кайфанул, есть к чему стремится, Фелиша нужно выкупать срочно.

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  7. thegodfather 16.02.2023 14:51 # thegodfather
    Брайтонизация чупа-чупси идет строго по намеченому плану
    Хочешь тратишь полмиллиарда на игроков, хочешь не тратишь, нанимаешь Поттера и все будет зае6ись,братишечки.

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  8. van-dijk 16.02.2023 14:51 # van-dijk
    https://i.imgur.com/N3FoYI4.jpg

    (ответить)

  9. pamparampam 16.02.2023 14:49 # pamparampam
    пхехехехехе))


    Эмир Катара планирует покупку «МЮ», хотя владеет «ПСЖ»

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  10. pogrebderevo 16.02.2023 14:48 # pogrebderevo
    Особенно смех вызывают сербы , смотрел только что евроньюс, и они там кричат русские наши братья , хотя генетически Украинцы им намного ближе. Я бы ещё понял если бы это сказали венгры , так как N-ый процент венгров имеет угорские корни.

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  11. thegodfather 16.02.2023 14:46 # thegodfather
    Серхио Агуэро не сомневается, что Энцо Фернандес добьется успеха в «Челси», отвергая мысль о том, что он может испытывать давление после своего январского перехода за большие деньги.

    «Энцо неоднократно показывал, как в своем первом клубе «Ривер Плейт», так и в сборной Аргентины и «Бенфике», что он не чувствует давления и берет на себя ответственность на поле естественным образом», - сказал Агуэро в интервью Stake.com.

    «Мы увидели это в его дебюте за «Челси». Он заставил команду играть и почти достиг цели. И это была лишь его первая игра. Во второй игре он мастерски ассистировал Жоау Феликсу. У него, несомненно, будет очень светлое будущее в «Премьер-лиге».


    ЕНЦО ИМПЕРАТОР, ЭТО ФАКТ, БРАТИШКИ

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  12. slash-lfc 16.02.2023 14:44 # slash-lfc
    Пидорастерка делом доказывает, что берет в рот лучше всех

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  13. thegodfather 16.02.2023 14:38 # thegodfather
    лофтусс чих делом доказывает, что он в рот е6ет галлахера.
    галлахер летом слить за полтос, лофтуса оставить в обойме.

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  14. deman82 16.02.2023 14:37 # deman82
    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил болельщикам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы во время игры.

    «Пиво, кто-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.

    Ну что за топарь..

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  15. walter-white 16.02.2023 14:34 # walter-white
    писькадер с фейка погребдерево решил зайти подушнить...
    ебать конечно пробитый душнила этот писькадер

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  16. pamparampam 16.02.2023 14:22 # pamparampam
    барса перед финалом со скюмами вывалила новость про братоёбства от гиггза. а сейчас скюмы ответочку выкатили))


    «Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й

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  17. pogrebderevo 16.02.2023 14:14 # pogrebderevo
    В рамках установления мира на территории бывшего СССР, предлагаю:
    1.Все граждане РФ и Украины делают ДНК тест, по итогам которого все славяне возвращаются на свою историческую родину Украину и Польшу, учат родной язык и т.д.
    Все Финно - Угры находящейся на территории Украины возвращаются на свою историческую родину центральная и северная часть РФ.
    2. Что касается территории. Украина забирает Кубань , Ростов и приграничные территории с РБ.
    При этом отдает Львов Польше если конечно полякам нужна эта территория.
    3. Крым. Все славяне и финно - Угры покидают территорию Крыма и уезжают на свою историческую родину. Крым отдается крымским татарам и становится независимым государством.
    4. Преднистровье отдается Гагаузам.
    Образуется Гагаузстан.
    Молдова возвращается Румынии.
    5. Территория РФ. Финно -угры образуют финно - угорскую республику или же финны объединяются с Финляндией. Угры же образуют свою республику.
    И так далее все остальные народы получают независимость Татары , Башкиры , Саха. Все Финно - Угры и славяне соответственно покидают территорию этих республик и возвращаются в родные исторические места.
    5. Центральная Азия. Все также, все Финно-Угры и славяне покидают ЦА и возвращаются на родину.
    6. РБ. Жители путем голосования сами решают что да как. Так как на территории РБ проживают этнические литовцы, украинцы и поляки.
    На всё это даётся 5 лет, этого будет достаточно на днк тест и переезд.
    И наступит мир и покой. Потому что по другому нельзя слишком разные народы по менталитету и взглядам на жизнь. Вся эта мильтикультурная тема провалилась на территории бывшего совка.

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  18. jack-4poker 16.02.2023 14:13 # jack-4poker
    сколько голов забил фейлиш за защекульси?

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  19. bembo 16.02.2023 14:11 # bembo
    В нвнешнем году «Челси» забил всего четыре гола в девяти матчах во всех соревнованиях, не сумев забить в пяти из них.

    В этом календарном году мы провели больше матчей без голов, чем любой другой клуб Премьер-Лиги.

    [Opta]

    Ну и 2 победы в 14 матчах от джиниуса. Сукааааа

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  20. kellborn 16.02.2023 14:10 # kellborn
    16.02.2023 14:07 #
    sausage

    Я не долбаёб
    Россия уже победила

    Источник: http://fapl.ru/posts/98624/?c=1#c7731428

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