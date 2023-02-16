Анонс матча "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

В четверг "Манчестер Юнайтед" проведет первый матч стыкового раунда квалификации Лиги Европы, сыграв на выезде с "Барселоной".

"Юнайтед" попал в этот раунд, который проскакивают победители групп Лиги Европы, потому что занял только второе место в своем квартете, тогда как "Барселона" прибыла сюда после фиаско в Лиге Чемпионов.



Прямо сейчас "Барселона" и "Юнайтед" находятся в отличной форме, что подтверждают их результаты во внутренних чемпионатах, поэтому болельщики вправе ожидать яркой игры.



- Это будет 14-я встреча "Барселоны" и "Юнайтед" с учетом всех соревнований. "Красные дьяволы" могут похвастать только тремя победами против шести у соперника.



- "Барселона" выиграла все четыре последних матча против "Юнайтед".



-"Юнайтед" выиграл все пять своих последних матчей в Европе.



- "Барселона" проиграла пять из 11 последних матчей в еврокубках на "Ноу Камп" (2 победы, 4 ничьи). Предыдущие пять таких поражений растянулись на 101 матч.



- Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил 45 голов в 37 последних матчах в еврокубках, поучаствовав в девяти голах в трех последних поединках против английских команд.



В лазарете "Юнайтед" остаются Донни Ван де Бек, Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Антони и Антони Мартиаль. Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер дисквалифицированы. Зато готов сыграть Фред.



Лига Европы. Стыковой раунд плей-офф. Первый матч

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз