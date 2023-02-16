Анонс матча "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
В четверг "Манчестер Юнайтед" проведет первый матч стыкового раунда квалификации Лиги Европы, сыграв на выезде с "Барселоной".
"Юнайтед" попал в этот раунд, который проскакивают победители групп Лиги Европы, потому что занял только второе место в своем квартете, тогда как "Барселона" прибыла сюда после фиаско в Лиге Чемпионов.
Прямо сейчас "Барселона" и "Юнайтед" находятся в отличной форме, что подтверждают их результаты во внутренних чемпионатах, поэтому болельщики вправе ожидать яркой игры.
- Это будет 14-я встреча "Барселоны" и "Юнайтед" с учетом всех соревнований. "Красные дьяволы" могут похвастать только тремя победами против шести у соперника.
- "Барселона" выиграла все четыре последних матча против "Юнайтед".
-"Юнайтед" выиграл все пять своих последних матчей в Европе.
- "Барселона" проиграла пять из 11 последних матчей в еврокубках на "Ноу Камп" (2 победы, 4 ничьи). Предыдущие пять таких поражений растянулись на 101 матч.
- Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил 45 голов в 37 последних матчах в еврокубках, поучаствовав в девяти голах в трех последних поединках против английских команд.
В лазарете "Юнайтед" остаются Донни Ван де Бек, Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Антони и Антони Мартиаль. Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер дисквалифицированы. Зато готов сыграть Фред.
Лига Европы. Стыковой раунд плей-офф. Первый матч
"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
16.02.2023 14:00
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Последние комментарии:
Воюет Россия, а заканчиваются западная техника и хохлы.
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Дортмунд довольно плотно играл. И я привык, что по такой игре Челси обычно теряется. А в этот раз грамотно выходили из-под прессинга в центре, двигали мяч вперед. Энцо и Фелиш делают разницу. Я вот не знаю, это надо конечно уметь, Энцо не делает же ничего сверхъестественного, но какие пасы раздает! Поймал себя на мысли, что помимо редких таких моментов у Жоржиньо, такие пасы в последние сезоны раздавали только Рюдигер и Силва. И вот, наконец-то, нормальный ЦП с офигенным пасом в продвижение. Перепасовки перед штрафной соперника! Какой же кайф! Начали рисковать. Не как раньше: видят много игроков соперников, разворачиваются и передача на защитников, и те потом три минуты между собой играют. Надежда есть
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Лучший матч Челси ,после смены тренера.Однозначно нам нужен классный центральный нападающий,много угловых,но опасных моментов нет,не видно домашних заготовок.На Мише и Феликсе часто фолят,нужно отрабатывать штрафные.Безусловно рисунок игры кардинально поменялся после возращения Бена и Риса,надеюсь до марта наберут нужную форму,да и Конте вернется.Хочется верить в ответном матче фортуна будет на нашей стороне.
ИМПЕРАТОР КОНТЕ ВЕРНЕТСЯ БРАТИШКИ
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Это просто всё футбольная карма! когда ты плохо играешь долгое время.. она тебе ставит палки в колёса когда ты играешь хорошо !
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Очень хорошо ребята смотрелись сегодня,просто ужасно не повезло , много моментов, но мяч как будто заколдовали не залетать в ворота шмелей, посмотря этот матч есть
Прямо УВЕРЕННОСТЬ что дома обыграем
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Не смотря на поражение, игра была нормальной, я кайфанул, есть к чему стремится, Фелиша нужно выкупать срочно.
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Брайтонизация чупа-чупси идет строго по намеченому плану
Хочешь тратишь полмиллиарда на игроков, хочешь не тратишь, нанимаешь Поттера и все будет зае6ись,братишечки.
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https://i.imgur.com/N3FoYI4.jpg
(ответить)
пхехехехехе))
Эмир Катара планирует покупку «МЮ», хотя владеет «ПСЖ»
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Особенно смех вызывают сербы , смотрел только что евроньюс, и они там кричат русские наши братья , хотя генетически Украинцы им намного ближе. Я бы ещё понял если бы это сказали венгры , так как N-ый процент венгров имеет угорские корни.
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Серхио Агуэро не сомневается, что Энцо Фернандес добьется успеха в «Челси», отвергая мысль о том, что он может испытывать давление после своего январского перехода за большие деньги.
«Энцо неоднократно показывал, как в своем первом клубе «Ривер Плейт», так и в сборной Аргентины и «Бенфике», что он не чувствует давления и берет на себя ответственность на поле естественным образом», - сказал Агуэро в интервью Stake.com.
«Мы увидели это в его дебюте за «Челси». Он заставил команду играть и почти достиг цели. И это была лишь его первая игра. Во второй игре он мастерски ассистировал Жоау Феликсу. У него, несомненно, будет очень светлое будущее в «Премьер-лиге».
ЕНЦО ИМПЕРАТОР, ЭТО ФАКТ, БРАТИШКИ
(ответить)
Пидорастерка делом доказывает, что берет в рот лучше всех
(ответить)
лофтусс чих делом доказывает, что он в рот е6ет галлахера.
галлахер летом слить за полтос, лофтуса оставить в обойме.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил болельщикам «Арсенала», бросавшим в него пивные стаканы во время игры.
«Пиво, кто-нибудь? Спасибо», — подписал фотографии бельгиец.
Ну что за топарь..
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писькадер с фейка погребдерево решил зайти подушнить...
ебать конечно пробитый душнила этот писькадер
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барса перед финалом со скюмами вывалила новость про братоёбства от гиггза. а сейчас скюмы ответочку выкатили))
«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й
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В рамках установления мира на территории бывшего СССР, предлагаю:
1.Все граждане РФ и Украины делают ДНК тест, по итогам которого все славяне возвращаются на свою историческую родину Украину и Польшу, учат родной язык и т.д.
Все Финно - Угры находящейся на территории Украины возвращаются на свою историческую родину центральная и северная часть РФ.
2. Что касается территории. Украина забирает Кубань , Ростов и приграничные территории с РБ.
При этом отдает Львов Польше если конечно полякам нужна эта территория.
3. Крым. Все славяне и финно - Угры покидают территорию Крыма и уезжают на свою историческую родину. Крым отдается крымским татарам и становится независимым государством.
4. Преднистровье отдается Гагаузам.
Образуется Гагаузстан.
Молдова возвращается Румынии.
5. Территория РФ. Финно -угры образуют финно - угорскую республику или же финны объединяются с Финляндией. Угры же образуют свою республику.
И так далее все остальные народы получают независимость Татары , Башкиры , Саха. Все Финно - Угры и славяне соответственно покидают территорию этих республик и возвращаются в родные исторические места.
5. Центральная Азия. Все также, все Финно-Угры и славяне покидают ЦА и возвращаются на родину.
6. РБ. Жители путем голосования сами решают что да как. Так как на территории РБ проживают этнические литовцы, украинцы и поляки.
На всё это даётся 5 лет, этого будет достаточно на днк тест и переезд.
И наступит мир и покой. Потому что по другому нельзя слишком разные народы по менталитету и взглядам на жизнь. Вся эта мильтикультурная тема провалилась на территории бывшего совка.
(ответить)
сколько голов забил фейлиш за защекульси?
(ответить)
В нвнешнем году «Челси» забил всего четыре гола в девяти матчах во всех соревнованиях, не сумев забить в пяти из них.
В этом календарном году мы провели больше матчей без голов, чем любой другой клуб Премьер-Лиги.
[Opta]
Ну и 2 победы в 14 матчах от джиниуса. Сукааааа
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16.02.2023 14:07 #
sausage
Я не долбаёб
Россия уже победила
Источник: http://fapl.ru/posts/98624/?c=1#c7731428
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