Тен Хаг: "И МЮ, и "Барселона" нуждаются в перезагрузке"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сравнил ситуацию своего клуба с ситуацией "Барселоны".
Когда-то "Юнайтед" и "Барселона" играли друг против друга в финале Лиги Чемпионов, однако в четверг вечером два павших гиганта сойдутся в плей-офф Лиги Европы.
Тен Хаг считает, что это противостояние позволит оценить прогресс "Юнайтед". Эрик надеется, что в будущем "красные дьяволы" вернутся в Лигу Чемпионов.
"Это будет хорошая встреча. У обеих команд есть амбиции выступать в Лиге Чемпионов — и не просто выступать, а проявлять себя в соревновании, выходя из группы, достигая полуфинала, финала и даже побеждая".
"Но реальность такова, что мы здесь (в Лиге Европы). Это говорит о том, что оба клуба нуждаются в перезагрузке. Оба движутся в правильном направлении, и будет интересно сыграть друг против друга, потому что это помогает. Так ты сможешь понять, на какой стадии находишься. Это хорошее испытание, которое поможет нам стать лучше".
"Мы кое-чему научились и выросли, и наша игра это показывает. Это будет большой матч, который покажет, где мы находимся", — цитирует Тен Хага The Guardian.
16.02.2023 13:00
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