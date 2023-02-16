Тен Хаг: "И МЮ, и "Барселона" нуждаются в перезагрузке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сравнил ситуацию своего клуба с ситуацией "Барселоны".

Когда-то "Юнайтед" и "Барселона" играли друг против друга в финале Лиги Чемпионов, однако в четверг вечером два павших гиганта сойдутся в плей-офф Лиги Европы.



Тен Хаг считает, что это противостояние позволит оценить прогресс "Юнайтед". Эрик надеется, что в будущем "красные дьяволы" вернутся в Лигу Чемпионов.



"Это будет хорошая встреча. У обеих команд есть амбиции выступать в Лиге Чемпионов — и не просто выступать, а проявлять себя в соревновании, выходя из группы, достигая полуфинала, финала и даже побеждая".



"Но реальность такова, что мы здесь (в Лиге Европы). Это говорит о том, что оба клуба нуждаются в перезагрузке. Оба движутся в правильном направлении, и будет интересно сыграть друг против друга, потому что это помогает. Так ты сможешь понять, на какой стадии находишься. Это хорошее испытание, которое поможет нам стать лучше".



"Мы кое-чему научились и выросли, и наша игра это показывает. Это будет большой матч, который покажет, где мы находимся", — цитирует Тен Хага The Guardian.