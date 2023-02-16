Хави: "Тен Хаг — отличный тренер"

Наставник "Барселоны" Хави похвалил своего коллегу из "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Тен Хаг значительно изменил облик "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом. Как отмечает Хави, "красные дьяволы" снова стали радовать своих фанатов ярким атакующим футболом.



Хави восхищается тем, как теперь играют "красные дьяволы", и даже называет Тен Хага "эталоном".



"Тен Хаг — отличный тренер. Я всегда верил, что изменить ситуацию в "Юнайтед" будет непросто, но он справляется с этим".



"Клуб и фанаты снова испытывают восторг — во многом благодаря тому, как они играют".



"Он (Тен Хаг) изменил их атакующую игру, оборонительную, и каждый очень хорошо трудится, так что это тяжелый соперник для нас. Он очень интересный тренер".



"На мой взгляд, он делает отличные вещи. Он пробует вариант с тремя защитниками, его фланговые игроки смещаются в центр, многие подключаются в атаку".



"Он исповедует атакующий футбол как тренер, и большинство матчей это подтверждает. Убежден, он является эталоном для тех тренеров, которым нравится такого рода футбол", — цитирует Хави The Independent.