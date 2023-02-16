Скаут "Ливерпуля" просматривал Гонсалу Инасиу

Гонсалу Инасиу Скаут "Ливерпуля" просматривал центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

В этом сезоне игра "Ливерпуля" в обороне вызывает большие нарекания. Согласно слухам, "красные" собираются отказаться от Жоэля Матипа, а Виргил Ван Дейк приближается к своему 32-летию.

Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" может омолодить свою линию обороны с помощью Инасиу, который демонстрирует впечатляющий прогресс в этом сезоне.

Представитель мерсисайдского клуба просматривал Гонсалу в проигранном "Спортингом" матче португальского первенства против "Порту" в минувшее воскресенье (1:2).

Контракт 21-летнего португальца предполагает отступные в 45 миллионов евро (40 млн. фунтов), однако "Спортинг" может согласиться на меньшую сумму в случае непопадания в Лигу Чемпионов, что в данный момент выглядит вероятно.


Метки Инасиу, Ливерпуль, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 409

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 16.02.2023 10:36 # tursa
    норм хоть? там гвардиол сам хочет в ливерпуль и стоить будет также

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: