Скаут "Ливерпуля" просматривал Гонсалу Инасиу

Скаут "Ливерпуля" просматривал центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

В этом сезоне игра "Ливерпуля" в обороне вызывает большие нарекания. Согласно слухам, "красные" собираются отказаться от Жоэля Матипа, а Виргил Ван Дейк приближается к своему 32-летию.



Как сообщает Daily Mirror, "Ливерпуль" может омолодить свою линию обороны с помощью Инасиу, который демонстрирует впечатляющий прогресс в этом сезоне.



Представитель мерсисайдского клуба просматривал Гонсалу в проигранном "Спортингом" матче португальского первенства против "Порту" в минувшее воскресенье (1:2).



Контракт 21-летнего португальца предполагает отступные в 45 миллионов евро (40 млн. фунтов), однако "Спортинг" может согласиться на меньшую сумму в случае непопадания в Лигу Чемпионов, что в данный момент выглядит вероятно.