Владельцы "Тоттенхэма" исключают продажу клуба

Владельцы "Тоттенхэма" исключают продажу своего актива и имеют долгосрочный план по развитию клуба.

Накануне появилась информация, что американо-иранский бизнесмен Джахм Наджафи собирается предложить 3.1 млрд. фунтов за "Тоттенхэм".



По информации Sky Sports, пока Наджафи не контактировал с "Тоттенхэмом", вдобавок такого рода сумма совершенно не соответствует оценке Даниэлем Леви и Джо Льюисом своего клуба.



Вместе с тем "Тоттенхэм" имеет огромную привлекательность для инвесторов благодаря своей лондонской прописке, современной тренировочной базе и тому, что клуб владеет большим участком земли близ своего нового стадиона.



В данный момент ситуация такова, что только экстраординарное предложение может заставить компанию ENIC Леви и Льюиса продать "шпор".