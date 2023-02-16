Холанд считает, что "Сити" показал чемпионскую игру против "Арсенала"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд считает, что его команда показала чемпионскую игру в победном матче против "Арсенала" (1:3).

Гол Холанда за восемь минут до окончания основного времени поставил точку в матче, победа в котором позволила "Сити" вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Эрлинг остался доволен, как "горожане" проявили себя во втором тайме, и хочет, чтобы команда играла таким образом чаще.

"Можно ли сказать, что "Сити" показал чемпионскую игру? Да, "Сити", но не я, потому что чемпион — "Сити".

"Пеп (Гвардиола) произвел небольшие изменения в перерыве, вдобавок мы обладаем классными игроками. Нам требовалось, чтобы каждый игрок постарался изо всех сил, и сегодня это случилось".

"Мы должны чаще играть таким образом, как сегодня. Я горжусь каждым парнем, и я так счастлив здесь".

"Все мы согласимся, что "Арсенал" был лучшей командой в этом сезоне, и приехать сюда и сыграть — непросто. Но мы провели удивительный матч и набрали очень важные три очка — мы снова в гонке", — сообщил Холанд Amazon Prime.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 08:00

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