Холанд считает, что "Сити" показал чемпионскую игру против "Арсенала"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд считает, что его команда показала чемпионскую игру в победном матче против "Арсенала" (1:3).

Гол Холанда за восемь минут до окончания основного времени поставил точку в матче, победа в котором позволила "Сити" вернуться на вершину Премьер-Лиги.



Эрлинг остался доволен, как "горожане" проявили себя во втором тайме, и хочет, чтобы команда играла таким образом чаще.



"Можно ли сказать, что "Сити" показал чемпионскую игру? Да, "Сити", но не я, потому что чемпион — "Сити".



"Пеп (Гвардиола) произвел небольшие изменения в перерыве, вдобавок мы обладаем классными игроками. Нам требовалось, чтобы каждый игрок постарался изо всех сил, и сегодня это случилось".



"Мы должны чаще играть таким образом, как сегодня. Я горжусь каждым парнем, и я так счастлив здесь".



"Все мы согласимся, что "Арсенал" был лучшей командой в этом сезоне, и приехать сюда и сыграть — непросто. Но мы провели удивительный матч и набрали очень важные три очка — мы снова в гонке", — сообщил Холанд Amazon Prime.