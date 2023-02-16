Грилиш: "Арсенал" был лучшей командой"
После победы 1:3 над "Арсеналом" плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что соперник был лучше по игре.
Именно гол Грилиша на 72-й минуте в итоге стал победным для "Сити" на "Эмирейтс" в среду вечером. Набрав эти три очка, "горожане" потеснили "Арсенал" с вершины таблицы Премьер-Лиги.
После финального свистка Грилиш был скептичен насчет игры своей команды, однако Джек рад, что "Сити" все равно нашел способ одержать важнейшую победу.
"Если быть честным, то я не думаю, что мы сыграли хорошо. Думаю, "Арсенал" играл гораздо лучше, чем мы. Они были лучшей командой. Я так думаю".
"Они имели несколько моментов. Я не знаю, был ли там пенальти — я еще не видел повтор".
"Если ты хочешь выигрывать трофей, тебя ждут такого рода выезды. Даже если ты не показываешь своей лучшей игры, ты должен побеждать в матчах. Это то, что я и Рияд (Махрез) сказали друг другу на лавке", — сообщил Грилиш Amazon Prime.
16.02.2023 07:00
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