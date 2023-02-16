Артета еще больше поверил в чемпионство "Арсенала" после поражения от "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что после поражения 1:3 от "Манчестер Сити" он еще больше поверил в чемпионство своей команды.

В среду вечером "Арсенал" проиграл своему основному конкуренту в борьбе за титул и уступил лидерство в Премьер-Лиге. Однако продемонстрированный "канонирами" футбол воодушевляет Артету.



"В конце концов мы расстроены, потому что проиграли. Я имею ввиду, что мы сами проиграли этот матч".



"Это была невероятная битва двух команд, и мы просто подарили им голы. С другой стороны, мы имели три больших момента и не использовали их".



"Чтобы одержать победу над ними, учитывая их мастерство, мы должны были сыграть выше своего уровня. Мы соответствовали им и временами превосходили их, но такого рода матчи определяются отдельными моментами в штрафной, и в этом отношении они были лучше нас".



"Мы неточно начинали комбинации, мы недостаточно хорошо читали ситуации и играли быстро, когда у нас не было никакого преимущества, из-за чего оказывались в беде. Окей, с этим можно смириться. Но пропускать такие голы на данном уровне непозволительно".



"Я не увидел никакой разницы с "Сити" во второй тайме. Во многих ситуациях они использовали персональную опеку. Моментами мы выходили из под прессинга, но мы не понимали, когда и как нужно пасовать, и мы были наказаны".



"Атмосфера и игра были очень хороши, если закрыть глаза на то, что мы подарили три гола "Манчестер Сити". Я не знаю, как я могу требовать больше от игроков. Мы соответствовали уровню соперника, который является лучшей командой в мире. Просто нужно делать определенные вещи, чтобы победить их".



"Я верю еще больше (в чемпионство "Арсенала"), потому что я увидел команду, которая на равных играет с ними. Но нужно переходить к следующему матчу, который будет уже через три дня. Моя вера в своих игроков возросла", — цитирует Артету Daily Mirror.