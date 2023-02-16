"Челси" проиграл в Дортмунде

Карим Адейеми "Челси" потерпел поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно 1:1 против "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Свой шанс получили Калиду Кулибали, Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш.

В начале матча "Боруссия" безраздельно владела мячом, но наиграла лишь на несколько неточных ударов. "Челси" впервые ответил на 16-й минуте, когда Тиаго Силва с помощью руки поразил чужие ворота после подачи штрафного Рисом Джеймсом — гол не был засчитан.

За первый тайм хозяева нанесли 11 ударов, но все они оказались неточными. Гости тоже в створ ни разу не попали, но к голу были ближе — два отличных момента имел Фелиш, но в первом случае Жоау пробил чуть выше, а во втором попал в перекладину.

Второй тайм "синие" гораздо лучше, основательно прижав соперника, который перестроился на контратаки.

Как раз один из быстрых выпадов и позволил "Боруссии" открыть счет. На 63-й минуте Карим Адейеми совершил рывок своей половины поля, ускользнул от Энцо Фернандеса, проскочил мимо Кепы Аррисабалаги и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.

Пропустив, "Челси" принялся давить пуще прежнего. На 78-й минуте Кулибали наносил удар из района 11-метровой отметки — мяч преодолел руки голкипера и направлялся в ворота, но Эмре Джан на линии подстраховал своего партнера по команде.

Мяч просто отказался идти в ворота Грегора Кобеля в этот вечер, как ни старался "Челси".

Единственный в матче гол случился в тот период, когда "Челси" доминировал над соперником. "Синие" имеют полное право сетовать на невезение, однако в ответном матче у них будет возможность все исправить.

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Адейеми 63.

"Боруссия Дортмунд": Кобель, Вольф (Рюэрсон 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Брандт, Беллингем, Озджан, Адейеми (Байно-Гиттенс 79), Алле (Модест 68).

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Маунт 71), Лофтус-Чик, Фернандес, Зийеш, Фелиш, Мудрик (Кукурелья 71), Хаверц.

Предупреждения: Джан, Беллингем, Адейеми, Зюле, Рюэрсон, Озджан — Силва, Джеймс, Зийеш, Маунт.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 01:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 16.02.2023 01:41 # lexa-arsenal
    Бля сейчас бы тухель этот бд отправил домой, но фаны пенсов пускай дальше за поттера

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  2. thegodfather 16.02.2023 01:41 # thegodfather
    братишки знайте одну простую истину. Если Челси щас люто не повезло, значит скоро люто повезет.
    Понимаете к чему я веду, да?

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  3. narcot 16.02.2023 01:38 # narcot
    Челсецо соснуло из-за реализации. Чмудрик какой-то сам по себе и падает часто. В общем, пока нулевой

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  4. v-0987654321 16.02.2023 01:38 # v-0987654321
    Бляяя какава быть конченным ЛОХом как Остер?)

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  5. hachidlo 16.02.2023 01:37 # hachidlo
    Матч смотрел отрывками, но 1-0 не 1-0 - поксуй. Челси дома то и может пройти, только непонятно, что дальше делать с соперниками, уровнем выше Боруссии.
    Игры откровенно нет, но это уже заезженная пластинка.

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  6. fiezzo 16.02.2023 01:36 # fiezzo
    Беллингем весь матч на кую вертел всю полузащиту членси, а местные тарасики пишут что его один Энцо уделал вуаххаха

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  7. ian 16.02.2023 01:36 # ian
    Клопа тоже на Путина рот открывал
    Итог - 9 место

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  8. ian 16.02.2023 01:35 # ian
    Челси аукнулось за поддержку войны

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  9. slash-lfc 16.02.2023 01:35 # slash-lfc
    у лунной собаки вечно все сопы не уровень членси )) а какой он, уровень синей хyиты??

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  10. lexa-arsenal 16.02.2023 01:34 # lexa-arsenal
    Все впереди шитюки порадуйте т намножко скоро снова арсенальские жопы нюхать, артета великодушие просто сегодня. Но жоржиньо это жесть трансфер, после него сразу сливать все начали, топчики на те же грабли наступили.

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  11. v-0987654321 16.02.2023 01:34 # v-0987654321
    Бляяяя пздц ТРЕЩ уахахаха Мобилизация
    Мужик лёг при виде военных АРЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

    Ты на мойдане был..
    ДА.
    Тогда пошли на войну долбайоб.:DDD

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  12. ian 16.02.2023 01:32 # ian
    Раз проиграли только 1:0, то Челси должно быть сыграли выше своих возможностей
    Поздравляю пенсики, вас не разгромили

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  13. v-0987654321 16.02.2023 01:30 # v-0987654321
    Мудрик такое же животное как Астер вот и всё

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  14. lexa-arsenal 16.02.2023 01:29 # lexa-arsenal
    Как то так

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  15. pogrebderevo 16.02.2023 01:27 # pogrebderevo
    Феликс , Хаверц, Кукурелья, Маунт играли плохо. Почему Феликс не бьёт когда есть возможность?. Успехи Брайтона судя по всему были связаны не с Поттером, а просто игроки хорошие собрались, с Де Дзерби играют даже лучше. Поттер по всей видимости физрук и в конце сезона его попросят уйти.

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  16. hachidlo 16.02.2023 01:27 # hachidlo
    Что тут, вновь все колбасные смотрели матч Челси?

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  17. fiezzo 16.02.2023 01:24 # fiezzo
    Мудрик это новый азар...после перехода в Реал
    Вуахахаэа

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  18. pian 16.02.2023 01:22 # pian
    Чуть лучше но нет наигранных ходов немного хаотично связки не наиграны моменты были случайные не результат комбинаций

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  19. thegodfather 16.02.2023 01:22 # thegodfather
    вот и сравните императоров пенсов, которые с командой и в моменты победи и поражений...просто всегда на троне.
    и ггшек е6аных, которые при первой же оплеухи под шконой прячуться.

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  20. b84 16.02.2023 01:21 # b84
    да ладно 1-0 не приговор

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