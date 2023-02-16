"Челси" проиграл в Дортмунде

"Челси" потерпел поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Относительно 1:1 против "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Свой шанс получили Калиду Кулибали, Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш.



В начале матча "Боруссия" безраздельно владела мячом, но наиграла лишь на несколько неточных ударов. "Челси" впервые ответил на 16-й минуте, когда Тиаго Силва с помощью руки поразил чужие ворота после подачи штрафного Рисом Джеймсом — гол не был засчитан.



За первый тайм хозяева нанесли 11 ударов, но все они оказались неточными. Гости тоже в створ ни разу не попали, но к голу были ближе — два отличных момента имел Фелиш, но в первом случае Жоау пробил чуть выше, а во втором попал в перекладину.



Второй тайм "синие" гораздо лучше, основательно прижав соперника, который перестроился на контратаки.



Как раз один из быстрых выпадов и позволил "Боруссии" открыть счет. На 63-й минуте Карим Адейеми совершил рывок своей половины поля, ускользнул от Энцо Фернандеса, проскочил мимо Кепы Аррисабалаги и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.



Пропустив, "Челси" принялся давить пуще прежнего. На 78-й минуте Кулибали наносил удар из района 11-метровой отметки — мяч преодолел руки голкипера и направлялся в ворота, но Эмре Джан на линии подстраховал своего партнера по команде.



Мяч просто отказался идти в ворота Грегора Кобеля в этот вечер, как ни старался "Челси".



Единственный в матче гол случился в тот период, когда "Челси" доминировал над соперником. "Синие" имеют полное право сетовать на невезение, однако в ответном матче у них будет возможность все исправить.



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Адейеми 63.



"Боруссия Дортмунд": Кобель, Вольф (Рюэрсон 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Брандт, Беллингем, Озджан, Адейеми (Байно-Гиттенс 79), Алле (Модест 68).



"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Маунт 71), Лофтус-Чик, Фернандес, Зийеш, Фелиш, Мудрик (Кукурелья 71), Хаверц.



Предупреждения: Джан, Беллингем, Адейеми, Зюле, Рюэрсон, Озджан — Силва, Джеймс, Зийеш, Маунт.