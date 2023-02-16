"Челси" проиграл в Дортмунде
"Челси" потерпел поражение 1:0 от дортмундской "Боруссии" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Относительно 1:1 против "Вест Хэма" в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Свой шанс получили Калиду Кулибали, Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш.
В начале матча "Боруссия" безраздельно владела мячом, но наиграла лишь на несколько неточных ударов. "Челси" впервые ответил на 16-й минуте, когда Тиаго Силва с помощью руки поразил чужие ворота после подачи штрафного Рисом Джеймсом — гол не был засчитан.
За первый тайм хозяева нанесли 11 ударов, но все они оказались неточными. Гости тоже в створ ни разу не попали, но к голу были ближе — два отличных момента имел Фелиш, но в первом случае Жоау пробил чуть выше, а во втором попал в перекладину.
Второй тайм "синие" гораздо лучше, основательно прижав соперника, который перестроился на контратаки.
Как раз один из быстрых выпадов и позволил "Боруссии" открыть счет. На 63-й минуте Карим Адейеми совершил рывок своей половины поля, ускользнул от Энцо Фернандеса, проскочил мимо Кепы Аррисабалаги и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.
Пропустив, "Челси" принялся давить пуще прежнего. На 78-й минуте Кулибали наносил удар из района 11-метровой отметки — мяч преодолел руки голкипера и направлялся в ворота, но Эмре Джан на линии подстраховал своего партнера по команде.
Мяч просто отказался идти в ворота Грегора Кобеля в этот вечер, как ни старался "Челси".
Единственный в матче гол случился в тот период, когда "Челси" доминировал над соперником. "Синие" имеют полное право сетовать на невезение, однако в ответном матче у них будет возможность все исправить.
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Адейеми 63.
"Боруссия Дортмунд": Кобель, Вольф (Рюэрсон 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Джан, Брандт, Беллингем, Озджан, Адейеми (Байно-Гиттенс 79), Алле (Модест 68).
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Маунт 71), Лофтус-Чик, Фернандес, Зийеш, Фелиш, Мудрик (Кукурелья 71), Хаверц.
Предупреждения: Джан, Беллингем, Адейеми, Зюле, Рюэрсон, Озджан — Силва, Джеймс, Зийеш, Маунт.
16.02.2023 01:00
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Последние комментарии:
Бля сейчас бы тухель этот бд отправил домой, но фаны пенсов пускай дальше за поттера
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братишки знайте одну простую истину. Если Челси щас люто не повезло, значит скоро люто повезет.
Понимаете к чему я веду, да?
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Челсецо соснуло из-за реализации. Чмудрик какой-то сам по себе и падает часто. В общем, пока нулевой
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Бляяя какава быть конченным ЛОХом как Остер?)
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Матч смотрел отрывками, но 1-0 не 1-0 - поксуй. Челси дома то и может пройти, только непонятно, что дальше делать с соперниками, уровнем выше Боруссии.
Игры откровенно нет, но это уже заезженная пластинка.
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Беллингем весь матч на кую вертел всю полузащиту членси, а местные тарасики пишут что его один Энцо уделал вуаххаха
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Клопа тоже на Путина рот открывал
Итог - 9 место
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Челси аукнулось за поддержку войны
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у лунной собаки вечно все сопы не уровень членси )) а какой он, уровень синей хyиты??
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Все впереди шитюки порадуйте т намножко скоро снова арсенальские жопы нюхать, артета великодушие просто сегодня. Но жоржиньо это жесть трансфер, после него сразу сливать все начали, топчики на те же грабли наступили.
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Бляяяя пздц ТРЕЩ уахахаха Мобилизация
Мужик лёг при виде военных АРЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Ты на мойдане был..
ДА.
Тогда пошли на войну долбайоб.:DDD
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Раз проиграли только 1:0, то Челси должно быть сыграли выше своих возможностей
Поздравляю пенсики, вас не разгромили
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Мудрик такое же животное как Астер вот и всё
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Как то так
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Феликс , Хаверц, Кукурелья, Маунт играли плохо. Почему Феликс не бьёт когда есть возможность?. Успехи Брайтона судя по всему были связаны не с Поттером, а просто игроки хорошие собрались, с Де Дзерби играют даже лучше. Поттер по всей видимости физрук и в конце сезона его попросят уйти.
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Что тут, вновь все колбасные смотрели матч Челси?
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Мудрик это новый азар...после перехода в Реал
Вуахахаэа
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Чуть лучше но нет наигранных ходов немного хаотично связки не наиграны моменты были случайные не результат комбинаций
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вот и сравните императоров пенсов, которые с командой и в моменты победи и поражений...просто всегда на троне.
и ггшек е6аных, которые при первой же оплеухи под шконой прячуться.
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да ладно 1-0 не приговор
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