"Сити" победил "Арсенал" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" одержал победу 1:3 в гостях у "Арсенала" и потеснил своего соперника с вершины таблицы Премьер-Лиги.

По сравнению с ничейным матчем против "Брентфорда" (1:1) из стартового состава "канониров" пропали Бен Уайт и травмированный Томас Партей. Их заменили Такехиро Томиясу и Жоржиньо.

Эрлинг Холанд оправился после повреждения, полученного против "Астон Виллы", и сохранил свое место в старте "горожан", но Натан Аке поменял Эмерика Лапорта.

Команды очень осторожно начали матч, а "Сити" — даже робко, уступая своему сопернику по владению мячом. Моменты просто отсутствовали, за исключением опасного прострела Холанда вдоль ворот.

Первый по-настоящему опасный момент возник на 22-й минуте, когда Эдди Нкетиа с границы вратарской пробивал головой после навеса от Александра Зинченко, но не попал в створ.

Спустя две минуты гости ответили своим моментом и открыли счет. Томиясу с фланга неудачно отбросил мяч на Аарона Рамсдейла, в результате чего Кевин Де Брюйне совершил перехват и перебросил снаряд через голкипера хозяев — 0:1.

Томиясу мог исправиться уже на 28-й минуте. Такехиро пробивал по летящему мячу из района 11-метровой отметки, но удар получился очень неточным.

На 39-й минуте Аке на линии ворот остановил мяч после удара Нкетиа с острого угла, однако после того, как Эдди уже пробил, в него влетел голкипер "Сити" Эдерсон. В результате был назначен пенальти, который идеально исполнил Букайо Сака — 1:1.

"Горожане" вполне могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния был отражен Рамсдейлом, а Рубен Диаш головой пробил с отскоком от газона и небольшим касанием Аке в штангу.

Вскоре после начала второго тайма Габриэль Магальяэс завалил на краю своей штрафной Холанда, однако пенальти не был назначен — Эрлинг угодил в небольшой офсайд.

На 66-й минуте "Арсенал" впервые после перерыва приблизился к голу, но Нкетиа слегка не успел замкнуть прострел Томиясу вдоль ворот.

И все-таки гости выглядели лучше во втором тайме, и их игровое преимущество воплотилось в гол на 72-й минуте. Холанд передал мяч в центр на Гюндогана, тот — налево на Грилиша, а Джек пробил в касание с рикошетом от Томиясу — 1:2.

"Канониры" выглядели просто выдохшимися, и на 82-й минуте все стало окончательно ясно. Де Брюйне от лицевой линии сделал пас назад в центр штрафной, где Холанд принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:3. На этом игра закончилась.

"Сити" отпраздновал важную и заслуженную победу, подкараулив ошибки "Арсенала" в обороне. "Канонирам" повезло с заработанным пенальти, но создать что-либо своими силами они не смогли.

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 00:30

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Последние комментарии:




  1. mc-od 16.02.2023 01:09 # mc-od
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)

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  2. chelsiukpro 16.02.2023 01:05 # chelsiukpro
    Не горячитесь. Игра есть вот везения НЕТ! Конечно я бы хаверца оставил бы на скамейке сегодня а то пилит его в каждом матче. Ладно в Лондоне разьебём боруссию и немоща Белингема который некуя непоказал хорошего распиареное

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  3. sausage 16.02.2023 01:01 # sausage
    Это всё Жоржинья, ебаная реджиста

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  4. fiezzo 16.02.2023 01:01 # fiezzo
    мудрика и петушастера отправить в Бахмут

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  5. thegodfather 16.02.2023 00:58 # thegodfather
    пока поттер на тренере, челси так и будет бить по перекладинам, мячик по ленточке будет кататься. Вратари соперника как пауки будут летать с 9ой мячики вытаскивает
    уровень брайтона уже течет по венам игроков чупа-чупси

    матч на 1-3, 1-4 слит 1-0. Поттер, спасибо.


    Хоть все еще впереди на мосту, осадок от такой хуеты огромен.
    Борруссия не конкурент челси исполнительски. Но как команда пожалуй >

    поттер, за полгода команда просто унылое говнище, ноль мыслей

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  6. felix-the-cat 16.02.2023 00:57 # felix-the-cat
    Даааа это же Поттер виноват что жауо хуеликс косоногое уебище а днавертц мягкотелое говно ебаное)) ору

    Чмудрик даже мяч принять не может ухехехехеххехехе

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  7. superperez101 16.02.2023 00:57 # superperez101
    челси в очередной раз обоссано

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  8. yamateh 16.02.2023 00:56 # yamateh
    Нах уй Поттера

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  9. alexomck 16.02.2023 00:56 # alexomck
    Пеп сыграл так как его самого не раз наказывали, отдали мяч, по контрам и Арсенал сам себе напривозил.
    Де Брюйне хорош, Жоржиньо и Салиба просто монстры. Тамиясу шлак, Зинченко и Джака плохой матч провели.

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  10. superperez101 16.02.2023 00:56 # superperez101
    но ничего, в лондоне Боруссия парочку положит

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  11. superperez101 16.02.2023 00:54 # superperez101
    эх, жаль второй не закатили

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  12. b84 16.02.2023 00:53 # b84
    как же Кукурелью гнобят я заметил, каждый норовит пендель отвешать

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  13. superperez101 16.02.2023 00:52 # superperez101
    ебаное членси только позорит в еврокубках

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  14. gucman 16.02.2023 00:52 # gucman
    Пойдет. Семьхyeввротберуль бы уже вынесли вперед ногами

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  15. felix-the-cat 16.02.2023 00:51 # felix-the-cat
    Бля не дай бог колбаса купил долбаеба Маунта даже если бесплатно возьмет это такой лохьсе пзд что ему место прямо в членси


    Биля красава там один всем ебало закрыл пенсам ухехеэ

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  16. v-0987654321 16.02.2023 00:51 # v-0987654321
    Какой же Боэлян ЛОХ,такую парашу купил:(

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  17. superperez101 16.02.2023 00:50 # superperez101
    мудрик+энцо=какули, хорошо хоть недорого

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  18. felix-the-cat 16.02.2023 00:49 # felix-the-cat
    Это еще Ройса не было)))))

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  19. superperez101 16.02.2023 00:48 # superperez101
    боруссия надо второй и заканчивать эту богадельню

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  20. vagifspurs 16.02.2023 00:48 # vagifspurs
    Феликс кринж, что в Атлетико 100000% момент порит, что тут…

    Единственный топ Мудрик а на него не играют

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