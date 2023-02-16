"Сити" победил "Арсенал" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге
"Манчестер Сити" одержал победу 1:3 в гостях у "Арсенала" и потеснил своего соперника с вершины таблицы Премьер-Лиги.
По сравнению с ничейным матчем против "Брентфорда" (1:1) из стартового состава "канониров" пропали Бен Уайт и травмированный Томас Партей. Их заменили Такехиро Томиясу и Жоржиньо.
Эрлинг Холанд оправился после повреждения, полученного против "Астон Виллы", и сохранил свое место в старте "горожан", но Натан Аке поменял Эмерика Лапорта.
Команды очень осторожно начали матч, а "Сити" — даже робко, уступая своему сопернику по владению мячом. Моменты просто отсутствовали, за исключением опасного прострела Холанда вдоль ворот.
Первый по-настоящему опасный момент возник на 22-й минуте, когда Эдди Нкетиа с границы вратарской пробивал головой после навеса от Александра Зинченко, но не попал в створ.
Спустя две минуты гости ответили своим моментом и открыли счет. Томиясу с фланга неудачно отбросил мяч на Аарона Рамсдейла, в результате чего Кевин Де Брюйне совершил перехват и перебросил снаряд через голкипера хозяев — 0:1.
Томиясу мог исправиться уже на 28-й минуте. Такехиро пробивал по летящему мячу из района 11-метровой отметки, но удар получился очень неточным.
На 39-й минуте Аке на линии ворот остановил мяч после удара Нкетиа с острого угла, однако после того, как Эдди уже пробил, в него влетел голкипер "Сити" Эдерсон. В результате был назначен пенальти, который идеально исполнил Букайо Сака — 1:1.
"Горожане" вполне могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния был отражен Рамсдейлом, а Рубен Диаш головой пробил с отскоком от газона и небольшим касанием Аке в штангу.
Вскоре после начала второго тайма Габриэль Магальяэс завалил на краю своей штрафной Холанда, однако пенальти не был назначен — Эрлинг угодил в небольшой офсайд.
На 66-й минуте "Арсенал" впервые после перерыва приблизился к голу, но Нкетиа слегка не успел замкнуть прострел Томиясу вдоль ворот.
И все-таки гости выглядели лучше во втором тайме, и их игровое преимущество воплотилось в гол на 72-й минуте. Холанд передал мяч в центр на Гюндогана, тот — налево на Грилиша, а Джек пробил в касание с рикошетом от Томиясу — 1:2.
"Канониры" выглядели просто выдохшимися, и на 82-й минуте все стало окончательно ясно. Де Брюйне от лицевой линии сделал пас назад в центр штрафной, где Холанд принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:3. На этом игра закончилась.
"Сити" отпраздновал важную и заслуженную победу, подкараулив ошибки "Арсенала" в обороне. "Канонирам" повезло с заработанным пенальти, но создать что-либо своими силами они не смогли.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
16.02.2023 00:30
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Последние комментарии:
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c)
(ответить)
Не горячитесь. Игра есть вот везения НЕТ! Конечно я бы хаверца оставил бы на скамейке сегодня а то пилит его в каждом матче. Ладно в Лондоне разьебём боруссию и немоща Белингема который некуя непоказал хорошего распиареное
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Это всё Жоржинья, ебаная реджиста
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мудрика и петушастера отправить в Бахмут
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пока поттер на тренере, челси так и будет бить по перекладинам, мячик по ленточке будет кататься. Вратари соперника как пауки будут летать с 9ой мячики вытаскивает
уровень брайтона уже течет по венам игроков чупа-чупси
матч на 1-3, 1-4 слит 1-0. Поттер, спасибо.
Хоть все еще впереди на мосту, осадок от такой хуеты огромен.
Борруссия не конкурент челси исполнительски. Но как команда пожалуй >
поттер, за полгода команда просто унылое говнище, ноль мыслей
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Даааа это же Поттер виноват что жауо хуеликс косоногое уебище а днавертц мягкотелое говно ебаное)) ору
Чмудрик даже мяч принять не может ухехехехеххехехе
(ответить)
челси в очередной раз обоссано
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Нах уй Поттера
(ответить)
Пеп сыграл так как его самого не раз наказывали, отдали мяч, по контрам и Арсенал сам себе напривозил.
Де Брюйне хорош, Жоржиньо и Салиба просто монстры. Тамиясу шлак, Зинченко и Джака плохой матч провели.
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но ничего, в лондоне Боруссия парочку положит
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эх, жаль второй не закатили
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как же Кукурелью гнобят я заметил, каждый норовит пендель отвешать
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ебаное членси только позорит в еврокубках
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Пойдет. Семьхyeввротберуль бы уже вынесли вперед ногами
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Бля не дай бог колбаса купил долбаеба Маунта даже если бесплатно возьмет это такой лохьсе пзд что ему место прямо в членси
Биля красава там один всем ебало закрыл пенсам ухехеэ
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Какой же Боэлян ЛОХ,такую парашу купил:(
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мудрик+энцо=какули, хорошо хоть недорого
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Это еще Ройса не было)))))
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боруссия надо второй и заканчивать эту богадельню
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Феликс кринж, что в Атлетико 100000% момент порит, что тут…
Единственный топ Мудрик а на него не играют
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