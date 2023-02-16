"Сити" победил "Арсенал" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" одержал победу 1:3 в гостях у "Арсенала" и потеснил своего соперника с вершины таблицы Премьер-Лиги.

По сравнению с ничейным матчем против "Брентфорда" (1:1) из стартового состава "канониров" пропали Бен Уайт и травмированный Томас Партей. Их заменили Такехиро Томиясу и Жоржиньо.



Эрлинг Холанд оправился после повреждения, полученного против "Астон Виллы", и сохранил свое место в старте "горожан", но Натан Аке поменял Эмерика Лапорта.



Команды очень осторожно начали матч, а "Сити" — даже робко, уступая своему сопернику по владению мячом. Моменты просто отсутствовали, за исключением опасного прострела Холанда вдоль ворот.



Первый по-настоящему опасный момент возник на 22-й минуте, когда Эдди Нкетиа с границы вратарской пробивал головой после навеса от Александра Зинченко, но не попал в створ.



Спустя две минуты гости ответили своим моментом и открыли счет. Томиясу с фланга неудачно отбросил мяч на Аарона Рамсдейла, в результате чего Кевин Де Брюйне совершил перехват и перебросил снаряд через голкипера хозяев — 0:1.



Томиясу мог исправиться уже на 28-й минуте. Такехиро пробивал по летящему мячу из района 11-метровой отметки, но удар получился очень неточным.



На 39-й минуте Аке на линии ворот остановил мяч после удара Нкетиа с острого угла, однако после того, как Эдди уже пробил, в него влетел голкипер "Сити" Эдерсон. В результате был назначен пенальти, который идеально исполнил Букайо Сака — 1:1.



"Горожане" вполне могли отправиться на перерыв, ведя в счете, но удар Илкая Гюндогана с близкого расстояния был отражен Рамсдейлом, а Рубен Диаш головой пробил с отскоком от газона и небольшим касанием Аке в штангу.



Вскоре после начала второго тайма Габриэль Магальяэс завалил на краю своей штрафной Холанда, однако пенальти не был назначен — Эрлинг угодил в небольшой офсайд.



На 66-й минуте "Арсенал" впервые после перерыва приблизился к голу, но Нкетиа слегка не успел замкнуть прострел Томиясу вдоль ворот.



И все-таки гости выглядели лучше во втором тайме, и их игровое преимущество воплотилось в гол на 72-й минуте. Холанд передал мяч в центр на Гюндогана, тот — налево на Грилиша, а Джек пробил в касание с рикошетом от Томиясу — 1:2.



"Канониры" выглядели просто выдохшимися, и на 82-й минуте все стало окончательно ясно. Де Брюйне от лицевой линии сделал пас назад в центр штрафной, где Холанд принял мяч и вторым касанием поразил ворота — 1:3. На этом игра закончилась.



"Сити" отпраздновал важную и заслуженную победу, подкараулив ошибки "Арсенала" в обороне. "Канонирам" повезло с заработанным пенальти, но создать что-либо своими силами они не смогли.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче