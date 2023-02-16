Тен Хаг намекнул, что Де Йонг остается его целью

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намекнул, что он по-прежнему открыт к приобретению полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Прошлым летом Де Йонг считался трансферной целью номер один Тен Хага, с которым ему довелось поработать в "Аяксе".



В итоге 25-летний Де Йонг остался на "Ноу Камп", однако в преддверии матча Лиги Европы против "Барселоны" Тен Хаг дал понять, что Френки остается у него на радаре.



"Френки — невероятный игрок. Он бы усилил состав любого клуба в мире, потому что он обладает уникальным мастерством. Если ты сможешь заполучить его, он сделает твою команду сильнее".



"У нас (в "Аяксе") в 2019 году была команда, которая обладала огромным очарованием. Он несет в себе это очарование, он развивается, и в Испании он стал еще лучше".



"Он великолепный игрок. Он играет от обороны, у него всегда есть время, и для меня было удовольствием работать с ним", — цитирует Тен Хага Daily Mail.