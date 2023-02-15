Хави: "Рэшфорд — один из самых опасных игроков в Европе"
Главный тренер "Барселоны" Хави назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда "одним из самых опасных игроков в Европе".
В минувшее воскресенье 25-летний Рэшфорд забил свой 13-й гол в 15 матчах после паузы на Чемпионат Мира в Катаре.
Следующим соперником для Рэшфорда станет "Барселона", и в преддверии матча Лиги Европы против "Юнайтед" Хави поделился своим мнением насчет Маркуса.
"Он очень быстр, он очень хорошо обыгрывает один в один".
"Он очень, очень опасен при переходе из обороны в атаку, и нам нужно позаботиться об их всех, но особенно о Рэшфорде".
"Сейчас он один из самых опасных игроков в Европе", — приводит слова Хави The Independent.
15.02.2023 23:00
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