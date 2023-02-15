"Челси" вступил в переговоры о покупке Неймара

"Челси" вступил в переговоры о покупке нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на новичков, однако владелец лондонского клуба Тодд Бели, судя по всему, готов продолжать инвестировать в укрепление состава.



Прошлым летом Бели помышлял о приглашении в "Челси" Криштиану Роналду, но Томас Тухель, тогда занимавший должность главного тренера, заблокировал это приобретение.



Желание Бели привести на "Стэмфорд Бридж" всемирно известного игрока может осуществиться после окончания этого сезона, потому что ПСЖ открыт к расставанию с Неймаром.



По информации Le Parisien, Бели уже вылетел в столицу Франции на переговоры с боссами ПСЖ об условиях сделки по Неймару.



Неймар забил 17 голов и отдал 16 результативных передач в 28 матчах этого сезона, сформировав грозную тройку нападения с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси.



Однако у Неймара не все гладко в отношениях не только с Мбаппе, но также с соотечественником Маркиньосом и советником ПСЖ Луишем Кампушем. Кроме того, бразильцу уже 31 год, и лучшей возможности выгодно его продать может не предоставиться.