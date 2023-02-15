Партей получил травму перед матчем с "Сити"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" сегодня вечером из-за мышечного повреждения.

Партей исполнял ключевую роль в том, большую частью этого сезона "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге.



Томас совершенно нормально тренировался с партнерами по команде во вторник, и ожидалось, что 29-летний ганец выйдет в стартовом составе на матч против действующего чемпионата.



Однако The Athletic удалось выяснить, что в последний момент у Партея возникли проблемы мышечного характера. И хотя эти проблемы не являются серьезными, выйти на поле "Эмирейтс" в среду вечером Томас не сможет.



Ситуация усугубляется тем, что Мохамед Эльнени также травмирован, Альбер Самби Локонга отправился в аренду в "Кристал Пэлас", а приобрести Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в январе "Арсеналу" так и не удалось.