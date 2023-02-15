Партей получил травму перед матчем с "Сити"

Томас Партей Полузащитник "Арсенала" Томас Партей пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" сегодня вечером из-за мышечного повреждения.

Партей исполнял ключевую роль в том, большую частью этого сезона "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге.

Томас совершенно нормально тренировался с партнерами по команде во вторник, и ожидалось, что 29-летний ганец выйдет в стартовом составе на матч против действующего чемпионата.

Однако The Athletic удалось выяснить, что в последний момент у Партея возникли проблемы мышечного характера. И хотя эти проблемы не являются серьезными, выйти на поле "Эмирейтс" в среду вечером Томас не сможет.

Ситуация усугубляется тем, что Мохамед Эльнени также травмирован, Альбер Самби Локонга отправился в аренду в "Кристал Пэлас", а приобрести Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в январе "Арсеналу" так и не удалось.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 837

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  1. tursa 15.02.2023 21:44 # tursa
    а жорж как раз "отлично" играет в таких матчах

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  2. arsenal2222 15.02.2023 21:12 # arsenal2222
    Мляяяяя ска стиклияная сучка((((

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  3. kel-thuzad 15.02.2023 21:10 # kel-thuzad
    Остается надеяться что Жоржиньо покажет класс))))

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  4. true-manc 15.02.2023 21:02 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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