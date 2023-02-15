Марш не будет тренировать "Саутгемптон"
Вопреки ожиданиям, Джесси Марш не будет назначен главным тренером "Саутемптона".
Накануне появилась информация, что Марш, ранее в феврале уволенный из "Лидса", дал устное согласие возглавить занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптон".
Однако Sky Sports стало известно, что заключительные детали контракта оказались непреодолимым препятствием в переговорах Джесси со "святыми".
Ранее днем Марш несколько часов беседовал с владельцами "Саутгемптона", но в итоге стороны решили разойтись.
Таким образом, поиски "святых" продолжаются, а готовить команду к матчу против "Челси" в субботу будет Рубен Селлерс.
15.02.2023 20:00
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