Марш не будет тренировать "Саутгемптон"

Вопреки ожиданиям, Джесси Марш не будет назначен главным тренером "Саутемптона".

Накануне появилась информация, что Марш, ранее в феврале уволенный из "Лидса", дал устное согласие возглавить занимающий последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптон".



Однако Sky Sports стало известно, что заключительные детали контракта оказались непреодолимым препятствием в переговорах Джесси со "святыми".



Ранее днем Марш несколько часов беседовал с владельцами "Саутгемптона", но в итоге стороны решили разойтись.



Таким образом, поиски "святых" продолжаются, а готовить команду к матчу против "Челси" в субботу будет Рубен Селлерс.