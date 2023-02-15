УЕФА дает зеленый свет на покупку МЮ катарцами

УЕФА не будет блокировать покупку "Манчестер Юнайтед" инвесторами из Катара.

В пятницу инвестиционный банк Raine Group, нанятый семейством Глэйзеров, завершает сбор официальных предложений насчет "Юнайтед".



Свое предложение до установленного дедлайна собирается направить консорциум, финансируемый Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority).



Через свою дочернюю структуру QIA владеет ПСЖ, а правила УЕФА запрещает двум или более клубам одного хозяина выступать в каком-либо европейском турнире.



Однако Daily Mail утверждает, что в случае с "Юнайтед" это проблемой не станет. УЕФА дает зеленый свет на покупку клуба с "Олд Траффорд" катарцами.



Если сделка состоится, владеть "Юнайтед" будет отдельная, самостоятельная структура, поэтому правила ЦЕФА не будут нарушены.