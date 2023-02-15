Поттер: "Конечно, я бываю зол"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отверг предположение о том, что ему не хватает злости в своей работе.
Поттер выглядел весьма отстраненным и не стал демонстрировать свое возмущение, когда в дерби против "Вест Хэма" в минувший уикенд рефери не присудил "Челси" пенальти за попадание мяча в руку Томаша Соучека.
В эфире talkSPORT легенда "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что Поттер ведет себя слишком мило, однако Грэм это категорически отрицает.
"Я осторожен и предпочитаю не влезать в дискуссии с медиа через медиа".
"Конечно, я бываю зол. Я такой же человек, как и вы. Просто я решаю вести себя так, как считаю правильным".
"Думаю, одни и те же мелиа пишут, что я должен быть злее, и публикуют истории о проблемах с рефери на любительском уровне. Они не видят связи".
"Это эмоциональная работа, но в то же время на мне лежит ответственность перед собой, перед "Челси" и перед игрой вести себя так, как я считаю правильным лично для себя".
"Если вы думаете, что можно начать карьеру в девятом английском дивизионе и стать тренером "Челси", не злясь или являясь слишком милым, то вы ничего не понимаете", — цитирует Поттера talkSPORT.
15.02.2023 18:00
Просмотров: 364
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а тренером ты иногда бываешь?
(ответить)
одни и те же мелиа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий