Поттер: "Конечно, я бываю зол"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отверг предположение о том, что ему не хватает злости в своей работе.

Поттер выглядел весьма отстраненным и не стал демонстрировать свое возмущение, когда в дерби против "Вест Хэма" в минувший уикенд рефери не присудил "Челси" пенальти за попадание мяча в руку Томаша Соучека.



В эфире talkSPORT легенда "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что Поттер ведет себя слишком мило, однако Грэм это категорически отрицает.



"Я осторожен и предпочитаю не влезать в дискуссии с медиа через медиа".



"Конечно, я бываю зол. Я такой же человек, как и вы. Просто я решаю вести себя так, как считаю правильным".



"Думаю, одни и те же мелиа пишут, что я должен быть злее, и публикуют истории о проблемах с рефери на любительском уровне. Они не видят связи".



"Это эмоциональная работа, но в то же время на мне лежит ответственность перед собой, перед "Челси" и перед игрой вести себя так, как я считаю правильным лично для себя".



"Если вы думаете, что можно начать карьеру в девятом английском дивизионе и стать тренером "Челси", не злясь или являясь слишком милым, то вы ничего не понимаете", — цитирует Поттера talkSPORT.