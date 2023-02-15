Гвардиола — "Арсеналу": "Хотите титул? Деритесь"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил "Арсенал", что его команда не отдаст титул Премьер-Лиги без боя.

В случае победы над "Арсеналом" в среду вечером "Сити" сможет выйти на первое место в Премьер-Лиге, хотя у "канониров" все равно будет матч в запасе.



В преддверии выезда на "Эмирейтс" Гвардиолу спросили, кто из двух главных претендентов на титул больше мотивирован, и Гвардиола выразил уверенность, что предыдущие победы не помешают "Сити" дать бой.



"Я не хочу отказываться от борьбы за победу в Премьер-Лиге только потому, что мы не в порядке, и это моя главная мотивация. Если они превзойдут нас, значит они лучше нас в этом виде спорта, и я первый поздравлю их, как и всегда. Но не потому, что мы не в порядке".



"Хотите титул? Окей, деритесь. Возьмите его. Он в наших руках. Мы будем защищать его до последнего дня. Мне бы хотелось этого. Хотелось сражаться по максимуму, чтобы попытаться удержать титул. Если не выйдет, мы смиримся. Но мы должны приложить все усилия. Мои игроки должны чувствовать это каждый день".



"Невозможно завоевать два титула подряд и каждый день быть идеальным. У "Арсенала" невероятная история, богаче нашей в плане титулов. Но не в последнее время. У них есть нечто особенное, чего нет у нас, потому что в последнее время мы выигрывали титул. Мы должны найти другой трюк, другие способы, чтобы разжечь огонь коллективно и индивидуально и сказать, что мы все еще можем это. Если мы этого не сделаем, то не будет даже вторыми. Мы будем далеко позади", — цитирует Гвардиолу The Guardian.