Джахм Наджафи готовит предложение о покупке "Тоттенхэма"

Джахм Наджафи Американо-иранский бизнесмен Джахм Наджафи собирается сделать предложение о покупке "Тоттенхэма".

Еще в прошлом месяце появилась информация, что катарские владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме".

А если верить The Financial Times, "Тоттенхэм" может быть продан полностью, потому что Наджафи собирается предложить 3.1 млрд. фунтов за лондонский клуб.

Наджафи возглавляет спортивную инвестиционную компанию MSP Sports Capital, в портфолио которой значатся немецкий "Аугсбург", португальский "Эшторил-Прая", испанский Алькоркон" и бельгийский "СК Беверен". Также MSP владеет 33% команды "Формулы-1" McLaren Racing.

Ожидается, что предложение Наджафи будет состоять на 70% из собственных средств, а оставшиеся 30% Джахм собирается привлечь от инвесторов с Ближнего Востока, преимущественно — из Абу-Даби.

Добавим, с 2001 года "Тоттенхэм" принадлежит компании ENIC Group, которая управляется Джо Льюисом и Даниэлем Леви, занимающим пост президент "шпор".


Метки Наджафи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 15.02.2023 16:15 # chelsiukpro
    Так что всётаки Лондон привлекательнее нежели деревни пригорода!

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  2. slash-lfc 15.02.2023 16:10 # slash-lfc
    Одна Лузерка никому не нужна…

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