Джахм Наджафи готовит предложение о покупке "Тоттенхэма"

Американо-иранский бизнесмен Джахм Наджафи собирается сделать предложение о покупке "Тоттенхэма".

Еще в прошлом месяце появилась информация, что катарские владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме".



А если верить The Financial Times, "Тоттенхэм" может быть продан полностью, потому что Наджафи собирается предложить 3.1 млрд. фунтов за лондонский клуб.



Наджафи возглавляет спортивную инвестиционную компанию MSP Sports Capital, в портфолио которой значатся немецкий "Аугсбург", португальский "Эшторил-Прая", испанский Алькоркон" и бельгийский "СК Беверен". Также MSP владеет 33% команды "Формулы-1" McLaren Racing.



Ожидается, что предложение Наджафи будет состоять на 70% из собственных средств, а оставшиеся 30% Джахм собирается привлечь от инвесторов с Ближнего Востока, преимущественно — из Абу-Даби.



Добавим, с 2001 года "Тоттенхэм" принадлежит компании ENIC Group, которая управляется Джо Льюисом и Даниэлем Леви, занимающим пост президент "шпор".