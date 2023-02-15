Джахм Наджафи готовит предложение о покупке "Тоттенхэма"
Американо-иранский бизнесмен Джахм Наджафи собирается сделать предложение о покупке "Тоттенхэма".
Еще в прошлом месяце появилась информация, что катарские владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке доли в "Тоттенхэме".
А если верить The Financial Times, "Тоттенхэм" может быть продан полностью, потому что Наджафи собирается предложить 3.1 млрд. фунтов за лондонский клуб.
Наджафи возглавляет спортивную инвестиционную компанию MSP Sports Capital, в портфолио которой значатся немецкий "Аугсбург", португальский "Эшторил-Прая", испанский Алькоркон" и бельгийский "СК Беверен". Также MSP владеет 33% команды "Формулы-1" McLaren Racing.
Ожидается, что предложение Наджафи будет состоять на 70% из собственных средств, а оставшиеся 30% Джахм собирается привлечь от инвесторов с Ближнего Востока, преимущественно — из Абу-Даби.
Добавим, с 2001 года "Тоттенхэм" принадлежит компании ENIC Group, которая управляется Джо Льюисом и Даниэлем Леви, занимающим пост президент "шпор".
15.02.2023 16:00
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Так что всётаки Лондон привлекательнее нежели деревни пригорода!
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Одна Лузерка никому не нужна…
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