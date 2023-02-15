Анонс матча "Боруссия" — "Челси"

Жоау Фелиш и Энцо Фернандес В среду вечером "Челси" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с дортмундской "Боруссией".

Вылетев из обоих внутренних кубковых соревнований и занимая только 10-е место в Премьер-Лиге, "Челси" должен уделить повышенное внимание Лиге Чемпионов, чтобы попытаться скрасить этот сезон.

К этому выезду "синие" подходят после трех подряд ничейных результатов в Премьер-Лиге, включая 1:1 против "Вест Хэма" в минувший уикенд.

В то же время "Боруссия" сейчас находится в отличной форме, выиграв все шесть своих матчей в 2023 году и занимая третье место в Бундеслиге.

- Прежде дортмундская "Боруссия" и "Челси" еще не встречались в еврокубках.

- "Боруссия" не выиграла ни одного 10 последних матчей против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 8 поражений).

- Последний раз "Боруссия" побеждала команду из Англии в еврокубках еще в марте 2016 — 1:2 в гостях у "Тоттенхэма" в рамках Лиги Европы.

- "Челси" выиграл только три из 11 последних выездных матчей против немецких команд (3 ничьи, 5 поражений).

- Грэм Поттер может стать всего лишь вторым английским тренером, который одержал выездную победу против немецкой команды в Лиге Чемпионов. Прежде это удавалось лишь сэру Бобби Робсону.

- "Боруссия" проиграла только четыре из 21 последнего домашнего матча в Лиге Чемпионов (10 побед, 7 ничьих), причем три из четырех этих поражений случились от английских команд.

- "Челси" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов при Поттере (4 победы, 1 ничья).

- За свою карьеру нападающий "Челси" Кай Хаверц сыграл семь матчей против "Боруссии" и не забил ни одного гола.

- Нападающий "Боруссии" Себастьян Алле забил 11 голов в восьми матчах Лиги Чемпионов.

- Вингер "Челси" Михаил Мудрик поучаствовал в пяти голах в шести матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но сделал это в своем бывшем клубе "Шахтере".

В этом матче "Челси" будет лишен травмированного Рахима Стерлинга. Пьер-Эмерик Обамеянг был исключен из заявки команды на плей-офф Лиги Чемпионов. Калиду Кулибали и Весле Фофана поправили свое здоровье и поехали в Дортмунд.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия)
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Боруссия, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 15:00

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  1. mancunia-planet 15.02.2023 15:28 # mancunia-planet
    Бо Русь) бо раша) бле вокруг одни русские, вперёд Русь Держава!

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  2. narcot 15.02.2023 15:26 # narcot
    кто куда, а пенсы за е6алочкой

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  3. chelsea88 15.02.2023 15:21 # chelsea88
    Предпоследний матч в ЛЧ.

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  4. wengerrrro 15.02.2023 15:00 # wengerrrro
    ору, пенсов даже не на главную поставили, что за середняк

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