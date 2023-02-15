Премьер-Лига выразила недовольство работой рефери

Премьер-Лига официально выразила свое недовольство судейством в матчах минувшего уикенда.

Напомним, 23-летний тур Премьер-Лиги был отмечен двумя грубейшими судейскими ошибками. Арбитры засчитали гол "Брентфорда" против "Арсенала", хотя не должны были, и не засчитали гол "Брайтона" против "Кристал Пэлас", хотя должны были.



Судейский корпус был вынужден принести извинения за эти ляпы, а также глава организации Ховард Уэбб накануне провел экстренное собрание для рефери Премьер-Лиги с разбором полетов.



Свое мнение на эту тему выразили фанаты, эксперты и тренеры, и Премьер-Лига тоже не осталась в стороне.



"Премьер-Лига устанавливает высокие стандарты, и мы расстроены, что судейский корпус не оправдал этих ожиданий в минувший уикенд. В результате Премьер-Лига попросила судейский корпус проанализировать и объяснить ряд инцидентов последнего раунда матчей".



"После переговоров с судейским корпусом и вчерашней встречи рефери мы поддерживаем стремление судейского корпуса разобраться с этими проблемами, чтобы улучшить свою работу в будущем", — говорится в заявлении Премьер-Лиги.