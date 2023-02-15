Премьер-Лига выразила недовольство работой рефери
Премьер-Лига официально выразила свое недовольство судейством в матчах минувшего уикенда.
Напомним, 23-летний тур Премьер-Лиги был отмечен двумя грубейшими судейскими ошибками. Арбитры засчитали гол "Брентфорда" против "Арсенала", хотя не должны были, и не засчитали гол "Брайтона" против "Кристал Пэлас", хотя должны были.
Судейский корпус был вынужден принести извинения за эти ляпы, а также глава организации Ховард Уэбб накануне провел экстренное собрание для рефери Премьер-Лиги с разбором полетов.
Свое мнение на эту тему выразили фанаты, эксперты и тренеры, и Премьер-Лига тоже не осталась в стороне.
"Премьер-Лига устанавливает высокие стандарты, и мы расстроены, что судейский корпус не оправдал этих ожиданий в минувший уикенд. В результате Премьер-Лига попросила судейский корпус проанализировать и объяснить ряд инцидентов последнего раунда матчей".
"После переговоров с судейским корпусом и вчерашней встречи рефери мы поддерживаем стремление судейского корпуса разобраться с этими проблемами, чтобы улучшить свою работу в будущем", — говорится в заявлении Премьер-Лиги.
15.02.2023 14:00
Просмотров: 1167
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"23-летний тур" это сильно, я считаю :-D
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий