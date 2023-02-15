Анри считает, что Кейн подходит "Сити" больше, чем Холанд

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн подходит "Манчестер Сити" больше, чем Эрлинг Холанд.

Не сумев заполучить Кейна летом 2021, спустя год "Сити" приобрел Холанда, который сразу же принялся демонстрировать впечатляющую результативность у "горожан".



Однако очевидный спад Холанда в последние недели породил дискуссии о том, насколько Эрлинг подходит для стиля "Сити", и Анри кажется, что Кейн гораздо больше соответствует футболу "горожан".



"Я думал, "Манчестер Сити" купит Харри Кейна. Все мы знаем, что они хотели его, но я ожидал, что они вернутся за ним. Думаю, он типичный нападающий для "Сити". Думаю, он подошел бы лучше (чем Холанд)".



"Он стал совершенным игроком без слабых мест, и мне это нравится в нем".



"Все мы знаем, что он умеет. Все мы знаем, что он умеет в штрафной, а также за пределами штрафной ради своей команды, и я очень это уважаю. За последние два-три года он стал совершенным нападающим", — цитирует Анри Daily Mail.