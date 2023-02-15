Премьер-Лига. Анонс матча среды

Эрлинг Холанд В среду, 15 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Арсенал" впервые в этом сезоне не смог выиграть два матча Премьер-Лиги подряд. "Канониры" ни разу не уступили в 13 последних домашних поединках чемпионата (11 побед).

В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" потерял уже 13 очков на выезде, тогда как в прошлом — только 11. "Горожане" выиграли все 22 предыдущих матча высшего дивизиона, выпадавших на среду.

"Арсенал" проиграл все 10 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге. "Горожане" одержали шесть побед в шести последних выездах к "канонирам" с учетом всех соревнований" — как и в 61 предыдущем.

"Арсенал" по-прежнему лишен травмированных Мохамеда Эльнени, Габриэля Жезуса и Риса Нелсона.

"Сити" предстоит оценить состояние нападающего Эрлинга Холанда, который был вынужденно заменен в предыдущем матче. Джон Стоунс продолжает лечиться.


Метки анонс тура, Арсенал, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1092

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.02.2023 13:37 # alexomck
    Беларусь для белорусских

    (ответить)

  2. hachidlo 15.02.2023 13:23 # hachidlo
    Люблю экстраполировать. Ну, вот как-то так получилось. Находить какие-то закономерности. И вот что заметил: когда пишешь про ватников, то набегают чуркиньи, а когда пишешь про чуркиньи, то наоборот: прибегают ватники. На запрещённую любовь между людьми и животными похоже.
    Про Россию, кстати, вторые даже больше задвигают, чем первые.

    Задачка от Жака Фреско, однако...

    (ответить)

  3. alexomck 15.02.2023 13:21 # alexomck
    Самолет с игроками и персоналом Челси был сбит над Польшей, совершена экстренная посадка на десятое место

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  4. wengerrrro 15.02.2023 13:13 # wengerrrro
    увы но артета сучка пепа

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  5. bushwacka 15.02.2023 13:11 # bushwacka
    Большое шествие Riga Pride пройдет 3 июня

    Иска, приедешь?

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  6. lexa-arsenal 15.02.2023 13:11 # lexa-arsenal
    С кейном да сити машина была бы, жигули девятка.

    (ответить)

  7. bushwacka 15.02.2023 13:09 # bushwacka
    Россия не выдержит длительных военных действий в Украине, а также длительного и интенсивного экономического противостояния с Западом, поскольку ресурсы всех сторон очень ограничены, сообщил в интервью Forbes бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

    Из могилы вещает....

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  8. jack-4poker 15.02.2023 13:08 # jack-4poker
    ничейка и травмы!

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  9. roberto-89 15.02.2023 13:08 # roberto-89
    iskander ты границу пересекаешь обойдя границу вдоль?

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  10. lexa-arsenal 15.02.2023 13:06 # lexa-arsenal
    Сука бля вперёд!

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  11. bushwacka 15.02.2023 13:04 # bushwacka
    Бле, это неуважение к Хохлочмонзи, Михаджло....

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  12. moneycity 15.02.2023 13:04 # moneycity
    https://ibb.co/5KfpD5N

    (ответить)

  13. alexomck 15.02.2023 13:02 # alexomck
    удачи Челси в следующем сезоне

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  14. lexa-arsenal 15.02.2023 13:01 # lexa-arsenal
    Без тухеля в Челси полнейшей тухельси

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  15. largo-winch 15.02.2023 13:00 # largo-winch
    ставлю очко безвиза, что Мочастер Сити не проиграе

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  16. gameboy 15.02.2023 12:21 # gameboy
    Пора выносить этот мешок

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  17. roberto-89 15.02.2023 12:15 # roberto-89
    бей гейгуннера пока не заплачет

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