Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 15 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" впервые в этом сезоне не смог выиграть два матча Премьер-Лиги подряд. "Канониры" ни разу не уступили в 13 последних домашних поединках чемпионата (11 побед).



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" потерял уже 13 очков на выезде, тогда как в прошлом — только 11. "Горожане" выиграли все 22 предыдущих матча высшего дивизиона, выпадавших на среду.



"Арсенал" проиграл все 10 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге. "Горожане" одержали шесть побед в шести последних выездах к "канонирам" с учетом всех соревнований" — как и в 61 предыдущем.



"Арсенал" по-прежнему лишен травмированных Мохамеда Эльнени, Габриэля Жезуса и Риса Нелсона.



"Сити" предстоит оценить состояние нападающего Эрлинга Холанда, который был вынужденно заменен в предыдущем матче. Джон Стоунс продолжает лечиться.