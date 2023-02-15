Премьер-Лига. Анонс матча среды
В среду, 15 февраля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Манчестер Сити". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" впервые в этом сезоне не смог выиграть два матча Премьер-Лиги подряд. "Канониры" ни разу не уступили в 13 последних домашних поединках чемпионата (11 побед).
В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Сити" потерял уже 13 очков на выезде, тогда как в прошлом — только 11. "Горожане" выиграли все 22 предыдущих матча высшего дивизиона, выпадавших на среду.
"Арсенал" проиграл все 10 последних встреч с "Сити" в Премьер-Лиге. "Горожане" одержали шесть побед в шести последних выездах к "канонирам" с учетом всех соревнований" — как и в 61 предыдущем.
"Арсенал" по-прежнему лишен травмированных Мохамеда Эльнени, Габриэля Жезуса и Риса Нелсона.
"Сити" предстоит оценить состояние нападающего Эрлинга Холанда, который был вынужденно заменен в предыдущем матче. Джон Стоунс продолжает лечиться.
15.02.2023 12:00
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Беларусь для белорусских
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Люблю экстраполировать. Ну, вот как-то так получилось. Находить какие-то закономерности. И вот что заметил: когда пишешь про ватников, то набегают чуркиньи, а когда пишешь про чуркиньи, то наоборот: прибегают ватники. На запрещённую любовь между людьми и животными похоже.
Про Россию, кстати, вторые даже больше задвигают, чем первые.
Задачка от Жака Фреско, однако...
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увы но артета сучка пепа
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Из могилы вещает....
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ничейка и травмы!
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iskander ты границу пересекаешь обойдя границу вдоль?
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Сука бля вперёд!
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Бле, это неуважение к Хохлочмонзи, Михаджло....
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https://ibb.co/5KfpD5N
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удачи Челси в следующем сезоне
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Без тухеля в Челси полнейшей тухельси
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ставлю очко безвиза, что Мочастер Сити не проиграе
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Пора выносить этот мешок
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бей гейгуннера пока не заплачет
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