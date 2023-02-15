Тиаго Силва не готов вынести вердикт насчет Поттера

Грэм Поттер и Тиаго Силва Защитник "Челси" Тиаго Силва заявил, что "прошло недостаточно времени", чтобы у него сложилось мнение насчет главного тренера Грэма Поттера.

Поттер тренирует "Челси" с сентября. За это время "синие" вылетели из обоих кубковых соревнований и лишились реальных шансов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, выиграв лишь девять из 23 матчей при Грэме.

За свою богатую карьеру Силве довелось поработать с некоторыми из ведущих тренеров, включая Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти и Томаса Тухеля, и 38-летний бразилец пока не готов поставить Поттера в один ряд с ними, хотя и ценит человеческие качества Грэма.

"Прошло недостаточно времени, чтобы комментировать столь важные вещи. Мне не нравится сравнивать людей, стили, работу".

"Каждый делает свои дела по-своему. Однако за то короткое время, что я провел вместе с Поттером, я смог увидеть, что он замечательный человек".

"Он тот тренер, который показывает тебе, что ты должен делать на поле и что ты делаешь неправильно. Он удивительный человек, и это может быть важнее тренерских качеств. Так что у него есть две эти стороны, и это очень важно для того, кто занимает такую позицию", — цитирует Силва Daily Mirror.


Метки Поттер, Силва, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 695

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 15.02.2023 10:54 # tursa
    боэлян провал конечно, уволить топаря тухеля и взять этого ноунейма

    (ответить)

  2. selta 15.02.2023 10:02 # selta
    красава Силва тактично преподнес что потэрян куила подзаборная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: