"Вилла" ждет предложений по Эмилиано Мартинесу

"Астон Вилла" ожидает получить предложения насчет своего голкипера Эмилиано Мартинеса в летнее трансферное окно.

Своей игрой за "Виллу" после перехода из "Арсенала" Мартинес заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в Премьер-Лиге. Победой на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Аргентины Эмилиано только возвысил свой статус.



В своем недавнем интервью Мартинес сделал намек на отъезд из Бирмингема, заявив, что теперь обладает уровнем, "чтобы играть в Лиге Чемпионов и постараться выиграть ее".



Эта ситуация заставляет главного тренера "Виллы" Унаи Эмери готовиться на случай расставания с 30-летним аргентинцем, сообщает Daily Mail.



Вместе с тем "Вилла" полностью контролирует ситуацию, потому что в январе 2022 Мартинес заключил новый контракт, который рассчитан до 2027 года.