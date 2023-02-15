"Вилла" ждет предложений по Эмилиано Мартинесу
"Астон Вилла" ожидает получить предложения насчет своего голкипера Эмилиано Мартинеса в летнее трансферное окно.
Своей игрой за "Виллу" после перехода из "Арсенала" Мартинес заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в Премьер-Лиге. Победой на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Аргентины Эмилиано только возвысил свой статус.
В своем недавнем интервью Мартинес сделал намек на отъезд из Бирмингема, заявив, что теперь обладает уровнем, "чтобы играть в Лиге Чемпионов и постараться выиграть ее".
Эта ситуация заставляет главного тренера "Виллы" Унаи Эмери готовиться на случай расставания с 30-летним аргентинцем, сообщает Daily Mail.
Вместе с тем "Вилла" полностью контролирует ситуацию, потому что в январе 2022 Мартинес заключил новый контракт, который рассчитан до 2027 года.
15.02.2023 09:00
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тащит в важных матчах, давай обратно в Арсенал за 20кк.
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