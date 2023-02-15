Артета: "Буду удовлетворен, только если мне вернут два очка"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему недостаточно извинений судейского корпуса после ошибочно засчитанного гола "Брентфорда".

Напомним, судейский корпус официально признал, что ответный гол "Брентфорда" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" (1:1) был засчитан ошибочно, поскольку арбитр VAR Ли Мейсон забыл начертить линии для определения офсайда.

Артета ценит, что перед ним извинились, однако Микелю этого мало, ведь его команда недосчиталась двух важных очков.

"Я буду удовлетворен, только если они вернут мне два очка, чему, конечно, не бывать. То были серьезные, открытые, искренние и честные извинения, что очень хорошо. Но это не отменяет того факта, что у нас в таблице на два очка меньше, чем должно быть".

"Каждый совершает ошибки, и мы являемся частью этого. Но здесь это было нечто другое. Думаю, последствия случившегося очевидны", — цитирует Артету The Telegraph.


Метки Арсенал, Артета, Брентфорд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 15.02.2023 09:26 # vagifspurs
    Сясииииииииииииииииии

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  2. edgarkuznetsov 15.02.2023 08:52 # edgarkuznetsov
    В одно ему получать уже мало

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  3. animadora 15.02.2023 08:49 # animadora
    Если только ввернут два в очко.

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  4. selta 15.02.2023 08:47 # selta
    отнимите у путы лч 2009 и отдайте Челси!

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  5. vals1702 15.02.2023 08:07 # vals1702
    кто ЛФК вернет очки за косяки Оливера в матче с Арсом.

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