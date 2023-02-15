Поттер опроверг слухи о ссоре Мудрика с Кукурельей

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер опроверг слухи о ссоре своих игроков Марка Кукурельи и Михаила Мудрика.

После ничьей 1:1 против "Вест Хэма" в минувший уикенд Мудрик "лайкнул" в инстаграме мем с критикой Кукурельи, который был освистан фанатами "Челси" во время замены в дерби.



Суть данного мема в том, что Михаил, будучи игроком атаки, не получает поддержки со стороны Марка как крайнего защитника.



Однако на своей пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" Поттер постарался успокоить страсти.



"Здесь совершенно нет проблемы в плане какой-либо злости. Я бы сказал, что взаимопонимание партнеров по команде — это довольно распространенная проблема. Нужно понимать, когда пасовать, в какой момент, в какое время".



"Вест Хэм" играет в пять защитников, от чего тебе может быть сложно вложить мяч в ногу флангового игрока. Это лишь вопрос понимания, когда нужно сыграть на свободное пространство и когда нужно совершить рывок".



"Это был только третий матч Михаила за нас, поэтому проблемы не существует. Его вызов в том, чтобы обрести взаимопонимание, и это легко понять, учитывая нашу ситуацию", — цитирует Поттера The Independent.