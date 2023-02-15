"Челси" планирует побороться за Беллингема

"Челси" планирует побороться за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема грядущим летом.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, попутно обновив рекорд Премьер-Лиги покупкой Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 107 млн. фунтов.



По информации The Telegraph, грядущим летом "Челси" собирается снова потратиться на центрального полузащитника, и Беллингем возглавляет шорт-лист "синих", опережая Деклана Райса из "Вест Хэма" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона".



На "Стэмфорд Бридж" понимают, что их клуб не является фаворитом в борьбе за Джуда, которого также хотят "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал", а вероятное непопадание в Лигу Чемпионов только усложнит задачу "синих".



Тем не менее, "Челси" готов сделать все возможное, чтобы заполучить Беллингема. "Синие" уже находятся в контакте с лагерем 19-летнего игрока сборной Англии.



Добавим, в данный момент Беллингем оценивается в 100 млн. фунтов. В своем новом клубе Джуд ожидает получить контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.