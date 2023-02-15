"Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Милана"

"Тоттенхэм" потерпел поражение 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана", не сумев ответить на быстрый гол Браима Диаса.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте поменял половину полевых игроков относительно поражения 4:1 от "Лестера", внедрив в стартовый состав Клемана Лангле, Кристиана Ромеро, Эмерсона Рояла, Оливера Скиппа и Пап Матара Сарра.



"Милан" начал матч первым номером и уже на седьмой минуте открыл счет. Фрэйзер Форстер остановил удар Тео Эрнандеса с левого края штрафной, затем на линии ворот парировал добивание Браима Диаса, однако со второй попытки Диас все же внес мяч в сетку — 1:0.



Постепенно "Тоттенхэм" пришел в себя и даже перехватил инициативу, тогда как соперник перестроился на контратаки.



Гости создали несколько полумоментов, а свою лучшую возможность сравнять счет имели перед самым перерывом. Удар Сона Хен Мина был отражен голкипером, а Харри Кейн на добивании попал в перекладину, от которой мяч отскочил внутрь ворот. Однако лайнсмен уже поднял свой флажок.



Во втором тайме атакующая игра обеих команд притупилась, моменты почти не возникали, хотя "Тоттенхэм" по-прежнему владел некоторым преимуществом.



В концовке "Милан" дважды мог наказать своего соперника, однако и Шарль Де Кетеларе, и Малик Тшау пробили головой мимо из выгодных позиций.



Слишком рисковать "шпоры" не стали, учитывая то, что впереди еще минимум 90 минут ответного матча, завершив игру минимальным поражением.



"Тоттенхэм" проиграл, но проиграл в упорной борьбе, сражаясь с "Миланом" абсолютно на равных. "Шпоры" имеют отличные шансы все исправить в ответном матче в Лондоне.



"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Диас 7.



"Милан": Тэтэрушану, Калюлю, Кьяер, Тшау, Эрнандес, Тонали (Побега 86), Крунич, Салемакерс (Мессиас 77), Диас (Де Кетеларе 77), Жиру, Леау (Ребич 90).



"Тоттенхэм": Форстер, Роял, Дайер, Ромеро, Лангле (Дэвис 81), Скипп, Сарр, Перишич, Кулусевски (Ришарлисон 70), Сон (Данжума 81), Кейн.



Предупреждения: Тонали, Эрнандес — Ромеро, Дайер.