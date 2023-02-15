Гринвуд не сыграет за "Юнайтед" в этом сезоне

Нападающий Мейсон Гринвуд не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.

Ранее в феврале Королевская прокурорская служба закрыла дело в отношении Гринвуда, сняв с Мейсона обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей девушки.



"Юнайтед" не стал сразу же восстанавливать Гринвуда, объявив, что решение по отстраненному игроку будет принято только после внутреннего расследования.



По информации Daily Star, этот процесс не будет быстрым и растянется на месяцы. "Красные дьяволы" надеются завершить расследование до начала следующего сезона, но каких-либо гарантий быть не может.



В раздевалке команды Эрика Тен Хага есть полярные мнения насчет возвращения Гринвуда. А женская команда "Юнайтед", по слухам, настроена резко против реабилитации Мейсона.



"Юнайтед" также предстоит опросить своих коммерческих партнеров и оценить психическое состояние 21-летнего англичанина, который не играет за клуб с 22 января прошлого года.



Добавим, Гринвуд забил 35 голов в 129 матчах за "Юнайтед", с которым его связывает контракт до 2025 года.