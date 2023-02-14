Скубала продолжит тренировать "Лидс"

"Лидс" объявил, что Майкл Скубала пока останется временно исполняющим обязанности главного тренера.

В "Лидсе" Скубала тренирует резерв (U-21), однако после увольнения Джесси Марша 6 февраля Майкл принял на себя управление первой командой.



С тех пор "Лидс" не нашел общего языка со множеством специалистов, включая Карлоса Корберана, Андони Ираолу, Арне Слота и Альфреда Шредера.



Вполне очевидно, что поиски нового главного тренера затягиваются, и пока нужный человек не отыщется, руководить первой командой будет Скубала.



В своем официальном заявлении клуб с "Элланд Роуд" сообщается, что полномочия Скубалы были продлены "на ближайшие матчи". Помогать Майклу будут Пако Гальярдо и Крис Армас.