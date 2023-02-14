Венгер призвал "Арсенал" не упускать возможность для завоевания титула

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предупредил, что у "канониров" может не быть возможности лучше для завоевания титула Премьер-Лиги, чем в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" по-прежнему лидирует в Премьер-Лиге, на три очка опережая "Манчестер Сити", с которым играет в среду вечером.



Венгер отмечает, что другие привычные фавориты Премьер-Лиги буксуют в этом сезоне, и даже "Сити" выглядит не так грозно, поэтому "канониры" должны постараться использовать этот шанс.



"Ты побеждаешь, когда можешь победить, не переживая чересчур насчет всего остального. Пускай другие люди говорят, а ты берешь титул".



"Возможно, в следующем году условия будут не такими благоприятными, как сейчас, поэтому давайте не упускать эту возможность. У "Арсенала" 51 очко, и это выдающийся результат после 21 матча".



"У меня есть ощущение, что привычные претенденты на победу в Премьер-Лиге выбыли из гонки, и единственной угрозой является "Сити". Но даже "Сити" не занимает такое доминирующее положение, как два-три года назад".



"Мне кажется, что со старта сезона "Сити" уязвимее в обороне, нежели в предыдущие годы".



"Арсенал" достаточно хорош, чтобы опередить их. Всегда бывает период, когда ты не побеждаешь, как сейчас (у "Сити"), ты должен выдержать это и преодолеть это".



"Возможно, сейчас не такой плохой момент, чтобы сыграть против "Сити", которому нечего терять. Здесь ты не являешься суперфаворитом, в отличие от матча против "Брентфорда", где ты оказываешься под давлением. Матч против "Сити" сейчас — это хорошая возможность", — сообщил Венгер beIN Sports.