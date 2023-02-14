Дэвид Кут назначен на финал Кубка Лиги
Рефери Дэвид Кут получил назначение на финальный матч Кубка Лиги между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли".
26 февраля "Ньюкасл" проведет свой первый кубковый финал с 1999 года. Соперником команды Эдди Хау выступит МЮ, с которым они находятся по соседству в топ-4 Премьер-Лиги.
Во вторник судейский корпус объявил, что "сорок" и "красных дьяволов" рассудит 40-летний Кут, а ассистировать ему будут Ник Хоптон и Тим Вуд. Четвертым арбитром выступит Саймон Хупер.
Отметим, что в финале Кубка Лиги будет задействована система VAR, заведовать которой будет Питер Бэнкс при поддержке Эдди Смарта.
Для "Юнайтед" это будет первый внутренний кубковый финал с 2018 года, когда "дьяволы" уступили Кубок Англии "Челси".
Победитель Кубка Лиги, помимо трофея, также получит путевку в квалификацию Лиги Конференций на будущий сезон.
14.02.2023 21:00
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